Mjøndalen synger på siste vers - Stabæk misbrukte gyllen mulighet

Mjøndalen fikk en oppvekker etter to minutter mot Sarpsborg men svarte umiddelbart. Det holdt likevel ikke til poeng for bruntrøyene som nærmer seg et nedrykk med stormskritt.

Spenningen i bunnen av Eliteserien er stor. Klokken 17.00 var to av de tre lagene i bunn i aksjon og ingen av de kunne strekke armene i været for tre poeng.

Mjøndalen kunne ønske Sarpsborg 08 velkommen til Consto Arena for en livsviktig kamp for å overleve i Eliteserien. Med tre kamper igjen var det kanskje ikke et formsterkt Sarpsborg på besøk som sto øverst på ønskelista til Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Og det hjalp nok heller ikke på Mjøndalens selvtillit når det kun hadde gått et drøyt minutt av oppgjøret. Da fant Sarpsborg-spiss Ibrahima Koné nettmaskene og sikret dermed bortelaget en drømmeåpning.

Mjøndalen svarte imidlertid på tiltale. Et drøyt minutt etter Konés scoring sto det nemlig 1-1 etter at Mjøndalens store formspiller i høst, Lars Olden Larsen, sendte ballen i mål til lettelse for hjemmepublikumet.

I andre omgang klarte Sarpsborg å krige inn en scoring med Eirik Wichne og dermed var det igjen et stort press over Hansen og resten av Mjøndalen-leiren.

Etter 80 minutter gikk all luft ut av Mjøndalen-ballongen. Idar Lysgård klarte ikke å holde et skudd fra Anton Salétros og dermed kunne Kristian Fardal Opseth enkelt sette returen i det åpne målet. Dermed sto det 1-3 på Consto Arena og håpet om poeng for Mjøndalen var ute.

Stabæk misbrukte gyllen mulighet

Stabæk tok turen opp til iskalde Alfheim for kamp mot Tromsø. Der var det hjemmelaget Tromsø som hadde best kontroll på kampen, men så spiste Stabæk seg inn i siste halvdel av første omgang.

Det sto imidlertid målløst da lagene gikk for en 15 minutters hvile etter første omgang. Som den første omgangen var heller ikke den andre omgangen et fyrverkeri av en fotballkamp.

Med Stabæk-seier ville Eirik Kjønøs menn kunne senke skuldrene noe ettersom Mjøndalen gikk på en smell mot Sarpsborg.

Søndag klarte de imidlertid bare ett poeng i nordens Paris og dermed er det fortsatt håp for Mjøndalen og Brann å ta igjen Stabæk med to gjenværende runder.

Brann har også én kamp mindre spilt sammenlignet med Stabæk og Mjøndalen. Brann møter Molde søndag kveld klokken 19.00.

Disse kampene gjenstår for Stabæk, Mjøndalen og Brann:

Mjøndalen - Vålerenga (borte) og Bodø/Glimt (hjemme).

Stabæk - Rosenborg (hjemme) og Odd (borte).

Brann - Molde (borte), Bodø/Glimt (borte) og Sarpsborg (hjemme).