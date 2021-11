Om du i 2011 tuslet inn hos din lokale BMW-forhandler og sa at du ville ha en 760iL –altså en direktørbil på steroider – ville selgeren bli blank i øyene. Da ville nemlig provisjonen for de neste månedene være i boks.

En slik bil lettet deg for rundt 2,6 millioner kroner. Det var imidlertid før du klarte å gå deg fullstendig vill i lista over ekstrautstyr – godt "hjulpet" av en selger som kunne fortelle deg at "det må du faktisk ha i en slik bil".

Nå ligger en slik bil for salg på bruktmarkedet – til langt mer folkelig pris enn i 2011.



Første kjøper av denne bilen krysset av for det aller, aller meste. Men glemte en viktig ting, som nok er en god indikasjon på at denne bilen er bruktimportert til Norge ...

Her kan du forresten lese om Christian, og hans 7-serie som har verkstedkvitteringer for 500.000 kroner (!)

Ikke akkurat utslippsfri

760 er altså flaggskipet blant flaggskipene. Den ble levert med en 6-liters – la oss bare understreke akkurat det – s-e-k-s liters – V12-motor. Ja, V12 betyr t-o-l-v sylindre!

PS: Noe sånt ville aldri skjedd i dag, tenker du kanskje. Og det har du helt rett i. I nye 760i er det ikke en 6-liters V12. Det har jo skjedd ting i verden de siste årene. Så i den nye er det en 6,6-liters V12! Ikke alt kan være elektrisk ...

Men tilbake til 2011. Du har altså akkurat pantsatt både eget hus og svigermor sitt – og sikret deg en 760iL. Sistnevnte betyr den lange versjonen med limousine-plass i baksetet. For en drømmebil!

For de fleste var den selvsagt helt uoppnåelig. Men ti år senere er prisen langt mer overkommelige 559.000 kroner.

BMW var gode på interiør, også for ti år siden.

Denne BMWen er skuddsikker

Kraftoverskudd

Hva har du egentlig fått for pengene? Originalt ble den levert med 545 hestekrefter. Men akkurat den bilen vi har funnet på bruktmarkedet, kan leveres med solide 615 hestekrefter, om du synes det trengs.

Det blir 0-100 km/t et godt stykke ned på 4-tallet – som jo er respektabelt for en diger luksusbil. Det er uansett komforten som står i høysetet her. Toppfarten er begrenset til 250 km/t, og tar du en tur til Tyskland kan du garantert få testet det.

2011-modellen har dessuten kun rullet 51.000 kilometer. Det er lite – og den ser pen ut på bildene, i alle fall. I annonsen opplyses det at den nylig har hatt service.

Denne bilen har elektrisk justerbare komfortseter med varme-, kjøling og massasje i alle seter både foran og bak. Nattkamera, adaptive cruisecontroll, head up display, takluke, største stereo og navigasjon, eget klimaanlegg for andre seterad og mye mye mer er også på plass.

Her kan du leste testen på forrige generasjon BMW 7-serie

Det er ikke noe å si på bakseteplassen i den lange utgaven av 7-serie (bilen vi omtaler har ikke skjermene du se på bildet her).

.

Skulle gjerne hatt ...

Om vi skulle satt fingeren på noe som mangler, måtte det være varme i rattet. Det liker vi i Norge.

I tillegg mangler det skjermer i ryggen på forsetene, som mange bestilte på topputgaven av 7-serie. Litt rart er det også at det ikke er sort taktrekk i en slik bil.

Noen grommere felger hadde vi dessuten gjerne ønsket oss. Men de som står på bilen ser i alle fall originale ut – og koster sikkert skjorta.

Diskret luksus, er vel betegnende for designet. Faksimile: Finn.no

Klikk her for å se hele annonsen

Ikke grønn

Noen premie for å ta vare på miljøet, det får du ikke her. CO2-utslippet er oppgitt til 303 gram/km. Det er rett og slett avsindig høyt!

Det eneste som er grønt på denne bilen er de små lysene som indikerer at du har aktivert setevarmen ...

Ellers er det jo alt det vanlige med litt aldrende direktørbiler: Husk at forbruket er skyhøyt, at vedlikeholds- og reparasjonskostnadene blir høye – og at verditapet neppe er ferdig, ennå. Det står ikke kjøpere i kø for å sikre seg sedaner med V12-motorer.

Men om du ønsker deg en komfortkonge, uten rekkeviddeangst og med et hinsides kraftoverskudd, så kan dette være bilen for deg. Og noen ganger skal man som kjent bare gi beng i hva andre måtte mene ...

Video: Juger'n uten filter: Dette mener han om den elektriske luksusbilen:

