Omikron bekymrer – vurderer nye tiltak

Torsdag ble nok en ny variant av koronaviruset oppdaget, og den ble raskt vurdert som svært smittsom. Varianten har fått navnet omikron, og ble først oppdaget i Sør-Afrika.

Det førte til at flere steder i verden innførte reiserestriksjoner for tilreisende fra sørlige afrikanske land. I løpet av helgen har imidlertid omikron blitt påvist i flere europeiske land, deriblant Danmark, Tsjekkia, Tyskland og England.

Søndag kveld svarer helseminister Ingvild Kjerkol og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, på hvordan vi skal håndtere den nye varianten i Norge.

Kan bli komme munnbind-anbefaling

– Vi vet ikke om mutanten allerede er i landet, så det er viktig å finne ut, sier Kjekol til TV 2.

Hun sier påvist smitte i naboland gjør at de er ekstra oppmerksomme på innreisende.

Regjeringen vurderer fortløpende å innføre nye nasjonale råd for anbefalt bruk av munnbind, men det er foreløpig ikke sikkert.

– Det er munnbindpåbud, -råd og -anbefalinger i mange store byer i dag. Om det skal være et nasjonalt råd eller tiltak vurderer vi fortløpende, sier Kjerkol.

Grunn til å tro vaksinen virker

Line Vold sier vi fortsatt vet lite om omikron-varianten, og at egenskapene gjør at de følger godt med.

TROR PÅ VAKSINEN: Line Vold sier det er grunn til å tro at vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom. Foto: Lise Åserud

– Dette er en variant vi følger ekstra nøye med på, sier Vold.

Hun sier viruset hittil har fremstått mer smittsomt, men at det ikke er sikkert enda om den forårsaker mer eller mindre alvorlig sykdom, eller om vaksinen beskytter mot varianten.

– Vi tror det er grunn til å tro at vaksinen fortstatt beskytter mot alvorlig sykdom, sier FHI-avdelingsdirektøren.

Anbefalt flere tiltak

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa fredag til NTB at de har lagt fram flere konkrete tiltak til regjeringen, men at det er opp til regjeringen å innføre disse.

TROR IKKE PÅ NEDSTENGING: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi vet at FHI følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge, sier Kjerkol.

FHI skriver i sin risikorapport at den nye varianten trolig er mer smittsom, men at det ikke er sannsynlig at den fører til mer alvorlig sykdom. Det er fortsatt uvisst om vaksinene beskytter like godt mot den.

Tror ikke på nedstengninger

Da deltasmitten fikk spre seg som villsmitte i Nordre Follo i januar, ble til slutt hele Oslo-regionen stengt ned. Overlege Preben Aavitsland i FHI tror ikke det samme vil skje nå.

– Det er ikke sikkert at slike utbrudd skal håndteres på noen annen måte enn det vi gjør med utbrudd i dag. Det kommer an på hvor alvorlig sykdomsvarianten viser seg å gi, sier Aavitsland.

– Det er ikke sikkert det er nødvendig med noen nedstenging for å slå ned et utbrudd. De fleste utbrudd det siste året har kommunene slått ned uten nedstenging, påpeker han.

Kostnad og nytte Restriksjoner fra afrikanske land

Personer som kommer til Norge fra Sør-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Malawi og Zimbabwe må i karantene i ti dager. Minst tre av disse dagene på gjennomføres på karantenehotell - også for vaksinerte.

FHI-overlege Preben Aavitsland mener imidlertid det bare et et spørsmål om tid før omikron blir påvist i Norge.

– Risikorapporten sier at viruset vil komme til Norge, men vi vet ikke når, sier han til TV 2.