Håndballjentene tapte VM-generalprøven

Norge-Russland 28-29

Etter to komfortable seirer i Intertoto Cupen i Bergen, fikk håndballjentene tøff matching av Russland i generalprøven til VM i Spania.

Thorir Hergeirssons lag lå under med tre til pause, og da det gjensto under ti minutter ledet Russland 27-24. Da våknet Norge.

Kristine Breistøl sendte Norge opp i 28-27-ledelse to minutter før slutt, men russerne hadde ikke gitt seg og utlignet. Med 28 sekunder igjen tok Hergeirsson timeout.

Den fikk ikke ønsket effekt. Norges forsøk var ikke godt nok og Russland kunne kontre inn 29-28 og juble for seier.

Kaptein Stine Bredal Oftedal var positiv, til tross for tapet.

– Jeg tenker egentlig at denne kampen er perfekt for oss med tanke på læring. Jeg tror det var veldig fint for oss. Vi har konstellasjoner som må spisses mye mer. Jeg tror det blir veldig bra, sier hun til TV 2 og får støtte av Gro Hammerseng-Edin.

– Jeg synes Russland er veldig gode i dag. De straffer oss når vi ikke er aggressive nok i forsvar. Vi er litt avventende. Men det skal sies at det er fantastisk trening å spille slike kamper, sier tidligere landslagsbauta Gro Hammerseng-Edin på TV 2s sending.

Hun mener Norge fortsatt er favoritter til å vinne VM.

– De er en av de klare favorittene i mine øyne. Vi har spillere som har prestert veldig godt i Champions League gjennom høsten, vi har erfarne spillere, og historisk sett har vi kommet veldig langt i mesterskapet. Jeg har ikke endret syn på det etter denne kampen.

Kari Brattset Dale bekrefter at hun merker at Norge går inn i mesterskapet som favoritter.

– Jeg tror ikke Norge noen gang ikke har kjent på det, sier hun.

– Det er nyttig for oss. Det er godt å ha møtt dem. Vi må fortsette å bygge, sier en fattet Hergeirsson etter kampen.

Katrine Lunde hadde uvant få redninger i søndagens kamp, og Hergeirsson mente laget ble preget av at målvaktene hadde dårligere redningsprosent enn vanlig.

– Det var hardt. Det var tungt. Det er kjipt når man ikke kommer inn i kampen, sier Lunde til TV 2.

– Vi har god selvtillit i laget.

Norge åpner VM med kamp mot Kasakhstan fredag.