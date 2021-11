Supertalentet roses av lagkameraten: – Det er spinnvilt!

TV 2s ekspert tror Osame Sahraoui kan bli solgt for titalls millioner.

Vålerengas supertalent Osame Sahraoui har etablert seg i elitserien to siste sesongene, og imponert stort med sine fotrappe finter og tekniske register.

Da Vålerengas Christian Borchgrevink gjestet FotballXtra fortalte han om hvordan det er å møte stortalentet Sahraoui på trening i det daglige.

– Det er spinnvilt! Det er et overblikk, teknikk, fart, rykk og det som er. Det er ekkelt å møte ham hvis han er høyrekant og jeg er venstreback på trening. Det går fort, sa Borchgrevink, som svarte slik på spørsmål om hvor god han tror talentet kan bli:

– Jeg tror han har et enormt potensial. Jeg har ikke vært borti noen som har den samme nærteknikken. Han er ekstremt god på den siste tredjedelen. Det er mange som har sammenliknet ham med Ghayas Zahid, men jeg tror han er en enda bedre spiller en mot en, og er enda bedre defensivt.

Borchgrevink tror lagkameraten har utviklet sine ferdigheter blant annet grunnet sin fysikk.

– Han spilte på rekruttlaget i tredjedivisjon, uten å dominere for noen år siden. Han var veldig liten og måte kompensere for det med teknikk og andre type ferdigheter. Det tror jeg han har fått mye igjen for, sa han.

TV 2s ekspert, Jesper Mathisen, mente Sahraoui kommer til å prege eliteserien så lenge han er i ligaen.

– Så kommer han til å sørge for at Vålerenga får titalls millioner for ham. Han er en tryllekunstner.