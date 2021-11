Snudde kampen - så ble Viking-spiller utvist for angrep på egen (!) keeper

Kristiansund - Viking 2-3

Etter at Viking på vanvittig vis hadde fullendt sin snuoperasjon mot Kristiansund og med det tatt et stort skritt mot bronsemedaljen, oppstod det en svært merkelig situasjon på Kristiansund Stadion.

Da ble nemlig Vikings David Brekalo tildelt rødt kort for å ha dyttet til sin egen keeper, Patrik Gunnarsson.

– Jeg ble stående på streken, men mente David at jeg skulle gått ut og tatt ballen. Slike misforståelser skjer i alle lag. Han skulle selvfølgelig ikke reagert på den måten, men han har allerede lært av det, sier keeperen til TV 2.

Gunnarsson sier det aldri har vært noe problemer mellom dem tidligere, og at de allerede har lagt situasjonen bak seg.

– Jeg tror det er en situasjon hvor begge mener den andre skulle gjort noe annerledes på banen. Så er det mye følelser, og de barker sammen. Det er sjelden du ser, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim.

Han sier de spillerne nå har gjort opp seg imellom.

– Det var et kjapt møte i garderoben, hvor de tok hverandre i hendene og beklaget overfor spillergruppen. Vi er ferdige med den, så får han ta straffen med det røde kortet, sier treneren.

Veton Berisha sier det er dumt at situasjonen oppstod.

– Vi har tatt det i garderoben og spillerne har skværet opp. For oss er den ute av verden, sier Veton Berisha om situasjonen til TV 2 etter kampen.

Utrolig snuoperasjon

Han bidro med sin straffescoring til at Viking tok alle tre poengene.

– For oss var det veldig viktig. Nå har vi seks poeng ned til Lillestrøm. Jeg tror det skal ganske mye til for at vi ikke tar tredjeplassen nå, sier Berisha etter seieren.

At det var Viking som skulle vinne kampen, så det imidlertid ikke ut til med fem minutter igjen å spille.

Etter en formidabel høstsesong kunne Viking reise til Kristiansund med håp om å feste et godt grep om sin første eliteseriemedalje på 14 år. Det gjorde Kristiansund, som er rogalendingenes fremste utfordrer om bronsemedaljen, alt for å forhindre allerede fra start.

Hjemmelaget åpnet nemlig kampen forrykende i de kjølige spilleforholdene, og tok ledelsen ved Bendik Bye allerede etter fire minutter.

Fem minutter før pause slo Viking tilbake, med en heldig scoring av Kristoffer Løkberg, som først dro en effektiv skuddfinte, før han klinket ballen i mål via en motstander.

– Avslutningen hadde nok gått på utsiden av mål. Ballen ender likevel opp i nettet, og da er nok Løkberg fornøyd. Der får Viking en viktig scoring! sa Jesper Mathisen om målet, som sørget for at lagene gikk til pause med ett mål hver.

Etter pausen var det Viking som hadde overtaket. Laget fra Stavanger hadde en rekke store målsjanser uten at de klarte å putte ballen i mål.

Det gjorde derimot Kristiansund. Det skjedde på svært vakkert vis da Torgil Gjertsen prikket ballen i krysset fra utsiden av sekstenmeteren.

– For en perle av Gjertsen! utbrøt Mathisen etter målet.

Fem minutter før pause slo Viking nok en gang tilbake da Veton Berisha scoret på straffespark i det 88. spilleminutt.

På overtid kontret Viking inn kampens siste mål ved Sondre Bjørshol.

– Det er bare å gratulere Viking med bronse! sa Mathisen etter scoringen

Det ble også det siste målet i kampen, som endte 2-3.

Resultatet gjør at Viking beholder tredjeplassen med seks poengs klaring ned til Lillestrøm.