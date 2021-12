Porsche jubler nok ekstra for at det ikke blir avgifter på elbiler i 2022. Det var en mulighet for at biler som koster over 600.000 kroner, altså alle modellene Porsche har å by på, skulle få det.

Nå kan de i stedet gni seg i hendene – og gjøre seg klare til å lansere nok en potensiell storselger.

Den nye, elektriske stasjonsvognen Taycan Sport Turismo er nemlig klar for Norge til våren.

Jo, det er en ny modell

Nykommeren ser kanskje til forveksling lik ut som Taycan Cross Turismo. De helt store forskjellene er det heller ikke, rent visuelt. Men Sport Turismo er senket, mangler offroad-styling og har heller ikke et eget program for å kjøre utenfor allfarvei.

Den skal i stedet være et alternativ for de som liker å kjøre aktivt. Og det er det mange Porsche-kunder som gjør.

Jobbet med lydbildet

Broom er blant de aller første i verden som har testet Sport Turismo. Dessuten får vi prøve den med en ny modellbetegnelse: GTS.

Vi fikk kjøre bilen i helt unike omgivelser – blant annet på USAs eldste racerbane og på noen av de flotteste veiene rundt Los Angeles.

Se hva vi synes om bilen og hør lyden (ja, for Porsche har lagt sin flid i at dette er en elbil som skal høres) i klippet øverst i denne artikkelen.

