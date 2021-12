Kokkene er enige: – Ikke mulig å få bedre ribbe enn dette

Det skulle ikke være noe å utsette på erfaringen til årets smakspanel. Etter å ha regnet og summert, kommer Eirik Lillebø, Sylvia Vavik og Wenche Andersen fram til at de har 99 års erfaring som kokker.

ERFARNE: Kokker med lang erfaring, f.v Sylvia Vavik, Eirik Lillebø og Wenche Andersen. Foto: Une Marvik Hagen.

Det bør gi godt grunnlag for å blindteste de seks utvalgte tynnribbene i TV 2 hjelper degs test. Fem av ribbene er laget på vanlig måte, mens den sjette byr på en liten overraskelse.

Ribba fra Folkets kommer nemlig i en stekepose og skal settes rett i ovnen. Den skal ikke engang snus, men lager seg selv inni stekeposen. Vil panelet merke at noe er annerledes?

STEKEPOSE: Denne ribba lager seg selv. Foto: Une Marvik Hagen.

Ribbe fra utegris

De andre ribbene er fra Prima, First Price, Nordfjord, Jæren Smak og Xtra. Alle kommer ferdig krydret, med unntak av ribba fra Jæren Smak. Den kommer i tillegg fra en gris som har gått utendørs.

Panelet er enige om at en helst bør krydre selv.

– Da har du kontroll på saltmengden, og det er viktig. De som salter ribbene for deg vet ikke hvor lenge ribba skal ligge før den tilberedes, og dermed er de normalt forsiktige med saltet for ikke å risikere at den blir for salt, forklarer Wenche Andersen.

Smakspanelet konstaterer raskt at to av ribbene, fra Xtra og First Price, har for lite fett for at svoren skal kunne bli sprø. Ribba fra Xtra er litt tørr synes kokkene, men det er den fra First Price som får mest oppmerksomhet, i negativ forstand.

– Stakkars gris, må være oppvokst på helsekost denne, mener Lillebø.

Men det manglende fettet er ikke det verste. Alle tre mener ribba også har en tydelig usmak.

Mistenker stressgris

– Det smaker en trist gris, synes Vavik.

– Åh, nå har jeg lyst til å banne. Dette var ikke godt, er det stressgris?, undrer Lillebø etter å ha tatt en ny bit.

Han forklarer at stressgris er når grisen er stressa under slakting.

– Når grisen blir stressa kommer det mye adrenalin gjennom kroppen som gjør at du får en usmak på kjøttet, forklarer Lillebø.

Ribba er testens klare taper, med terningkast 1.

Norgesgruppen svarer at produsenten har gode rutiner for å ivareta dyrevelferd og unngå stressa dyr. De mener usmaken kan skyldes vakuumslipp på pakka.

De skriver at folk har ulike preferanser når det kommer til fettmengde, og at kunden kan velge selv ved å se på ribba i butikken.

– Får hjertet mitt til å banke

Når utegrisen fra Jæren Smak serveres kommer smilet fram hos kokkene, og det knaser i sprø svor når tennene møter de første bitene.

– Sannsynligvis fra frittgående dyr når du ser den fine marmoreringen i kjøttet, mener Andersen.

Lillebø slår fast at dette er en terningkast 6.

– Det er ikke mulig å få en bedre ribbe enn dette.

– Den får hjertet mitt til å banke, sier en fornøyd Vavik.

Ribba fra Jæren Smak er dermed testens klare vinner.