Kraftig brann i tomannsbolig - kvinne savnet

Klokken 16.27 melder politiet i Vest om at det brenner kraftig i en tomannsbolig på Frekhaug i Alver kommune, nord for Bergen.

En kvinne er savnet i brannen.

– Det jobbes med å komme i kontakt med de som disponerer boligen, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund.

Hellesund sier den andre delen av tomannsboligen vil bli skadet som følge av brannen, men at det ikke er spredningsfare til andre bygg. To nærliggende hus er evakuert på grunn av røyk.

Naboer blir oppfordret til å holde vinduer og ventilasjon lukket som følge av røyken i området.

På Twitter skriver politiet at for mange skuelystne er for nær boligen, og oppfordrer dem til å holde avstand.

– Vi ber folk trekke unna, respekter sperringer og bruk folkevett, skriver politiet.

Klokken 16.55 er boligen overtent, og brannvesenet jobber med slokningsarbeid.

