Det var Tor Eckhoff (57) som døde i Kongsberg

Søndag bekrefter politiet at mannen som gikk gjennom isen ved Kongsberg fredag er død.

Mannen som ble hentet opp av Jakobs Dam etter å ha gått gjennom isen, ble fraktet til Ullevål sykehus med ambulansehelikopter. Han døde lørdag kveld.

Det bekrefter operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt søndag.

Søndag bekrefter også politiet at det var Tor Eckhoff (57), kjent som Apetor, som omkom.

Eckhoff er et kjent YouTube-fenomen, som legger ut videoer under navnet Apetor. Mange av videoene er sett flere millioner ganger, og han la sist ut en video for fem dager siden.