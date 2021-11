Nå gjør «Vazelina Hjulkalender» comeback på TV 2

På Grand Hotell i Oslo hadde «Vazelina Bilopphøggers» kalt inn til pressekonferanse. De hadde nemlig store nyheter å by på. 21 år etter at de gjorde braksuksess med «Vazelina Hjulkalender» på TV 2, så er serien tilbake.

I desember kan du nemlig se hele julekalenderen på TV 2 Play og på TV 2 Zebra.

– Verdens beste TV-serie er tilbake, sier en fornøyd Eldar Vaagan til God kveld Norge.

Gjenforent

Han har samlet bandkollegene, samt «Inga Toppen», torpedoen «Aspic» og «Hans-Fredrik» fra bruspulverguttene på det ærverdige hotellet.

– Det blir stas det. Det er vel på tide at folk får noe ordentlig på TV`en snart, sier Arnulf «Høgger`n» Paulsen.

REUNION: Gutta i Vazelina sammen igjen 21 år etter at de spilte inn hjulkalenderen. Foto: Kristoffer Arnesen

Vokalist Viggo Sandvik valgte å forlate bandet i 2006, han syntes det var «litt rart» å være samlet med gutta igjen.

– Men jeg dro kjensel på dem! Jeg bommet ikke på en eneste en, sier han til latter fra resten.

– Han var bare litt usikker på Høggern, ler Jan Einar Johnsen.

«Aspic» er rehabilitert

Siden 2000 har to av skuespillerne i serien forlatt oss. Det er Knut Haugmark som spilte «Ruslebiffen» og Gustav Adolf Hegh som spilte «Hans-Preben».

Asbjørn Øverli kan fortelle at hans rollekarakter «Aspic» har blitt snillere uten kompanjongen.

– Aspic ble rehabilitert og sendt til torpedoskole i München. Etter forfallet til Ruslebiffen viste det seg at det er vanskelig å ta alt selv. Så han har gått den harde skolen og blitt en mykere mann, forteller han, og deler ut en karamell til reporteren. Men nå av den søte typen.

ASPIC: Asbjørn Øverli stilte opp i rollen som Aspic. Foto: Kristoffer Arnesen.

Hilde Lyrån hadde møtt opp som «Inga Toppen», daglig leder på Blazerfjell Panorama Apartments. Hun husker med glede tilbake på innspillingen.

– Jeg har savnet den julekalenderen her, for det er så mange gode minner fra perioden da vi tok det opp. Da jeg hørte at det var pressekonferanse fikk jeg beskjed av Eldar at jeg måtte pynte meg opp litt, sier Lyrån, og viser frem støvlettene sine i geopardmønster.

– Jeg fant rett og slett støvlene som hun brukte. Så dette er originalstøvlene som Inga brukte på opptaket, sier Lyrån.

Slutt med Eldar

Og med tungt hjerte kan hun avsløre at det aldri ble noe mer mellom «Inga» og Eldar.

– De er jo litt i hver sin verden. Det ble litt flørting, men det gikk fort over. Det var ikke helt liv laga det der, sier hun.

KOSTE SEG: Hilde Lyrån koste seg i rollen som Inga Toppen. Foto: Kristoffer Arnesen.

Vaagan syns det er vanskelig å snakke om.

– Vi kunne ha feira sølvbryllup vi nå.. Men slik ble det altså ikke. Jeg synes det er vanskelig å prate om slike private ting, sier han.