Så lite vinner du på å bryte fartsgrensene

Det kjøres fort på norske veier, og antallet fartssyndere UP kniper hvert år er høyt. Motivasjonen for å trå ekstra tungt på gassen er nok for de fleste ønsket om å spare tid – og komme raskere frem til bestemmelsesstedet. Men sannheten er at det slett ikke er så mye å spare.

Øker du for eksempel farten fra 90 km/t til 100 km/t, er alt du vinner i tid ca. 40 sekunder per mil. Samtidig utsetter du deg for økt risiko på to måter. Øker du farten, øker du også ulykkesrisikoen, og i tillegg får du bot dersom UP er på farten med laserkontroll.

Da kan det bli dyrt. Kjører du 100 km/t på en 90 km/t-vei koster overtredelsen deg 2.250 kroner og gjør du det samme der fartsgrensen er 80 km/t, må du ut med runde 5.000 kroner til Statskassen.

Ny rekord i råkjøring på norske veier

Lokale forhold avgjør

– Bøtesatsene for slike fartsovertredelser er ikke det vi er mest opptatt av. Vårt overordnede mål er å bidra til økt trafikksikkerhet, og alle vet at ulykkesrisikoen øker med høyere fart, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbred Larsen til Broom.

– Det er gode grunner til å minne bilførere om hvor lite det er å vinne i tid ved å øke farten, spesielt i forhold til den økte risikoen man utsetter seg for. Det er en grunn til at fartsgrensene er satt som de er. Det som er retningsgivende er lokale forhold, som har grunnlag i vurderinger av hvor fort det er forsvarlig å kjøre på det aktuelle stedet, sier Skjelbred Larsen videre.

Han er likevel optimistisk for fortsettelsen.

Konstituert UP-sjef Roar Skjelbred Larsen kan fortelle at stadig flere overholder fartsgrensene. Foto: UP

Mål: 72 prosent

– Det har lenge blitt målt hvordan Ola og Kari Nordmann overholder fartsgrensene, og her har utviklingen vært udelt positiv. I 2006 viste målingene at 45,6 prosent overholdt fartsgrensene, altså under halvparten av bilistene.

Tilsvarende måling i 2019 viste at denne andelen var økt såpass markant som til 62,1 prosent, så det er absolutt håp. En ny måling er ikke veldig langt unna, og vi er selvsagt spente på om den gode trenden vil fortsette.

Ambisjonene våre er store, og målet er at vi i løpet av den planperioden vi nå er inne i – fra 2022 til 2025 – skal klare å øke videre til 72 prosent.

Rus og atferd

– En slik utvikling er naturligvis viktig også i forhold til å realisere null-visjonen, som forutsetter at det i 2050 skal være null trafikkdrepte i Norge. Allerede når vi kommer til 2030 skal antallet drepte og hardt skadde være under 350 per år. Også dette er et ambisiøst måltall, men vi er på rett vei, og det ser ut til at vi får en videre nedgang i ulykkestallene også i år, understreker UP-sjefen.

– Det er vel andre ting enn fart som påvirker ulykkestallene?

– Ja, det stemmer. I tillegg til å holde farten nede, er både rus og atferd i trafikken i betydningen uoppmerksomhet prioriterte oppgaver for oss.

Litt for høy fart, ruspåvirkning eller et øyeblikks uoppmerksomhet kan være nok til at det ender slik. Foto: Shutterstock

1.453 forelegg

– Med det siste menes kanskje først og fremst bruk av mobiltelefon?

– Ja, men ikke bare det. Det som skiller på uoppmerksomhet er at vi for mobiltelefonbruk har fått bestemmelser det er enkelt å kontrollere og reagere på, ikke minst etter at vi fra 1. januar i år fikk utvidet sanksjonsmulighetene til bot på 5.000 kroner og tre prikker i førerkortet for ulovlig mobilbruk, sier Roar Skjelbred Larsen.

Han viser blant annet til en spesiell aksjonsuke nylig med fokus på tunge biler. Her ble det utstedt 114 forelegg for ulovlig mobilbruk til 104 personbiler og 10 lastebiler.

Men igjen sto fartsovertredelser for klart flest forelegg. I løpet av denne uken ble det utstedt 1.453 forelegg for slike forhold, og nesten alle som ble knepet for fart var personbiler.

– Vi kan bare appellere til folk om å overholde fartsgrensene og kjøre etter forholdene. På den måten kan alle bidra til at trafikksikkerheten øker og ulykkestallene går nedover, slutter han.

Nye satser: Så mye koster det å kjøre for fort

Video: Reklamen ble forbudt av en helt spesiell grunn