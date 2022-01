Det norske bilmarkedet går på høygir. En av de viktigste årsakene til dette, er svært godt salg av elbiler. For tiden utgjør disse omtrent 70 prosent av alle nyregistreringene, og det er i øyeblikket lite som tyder på annet enn fortsatt økning.

Målet er at det i 2025 kun skal selges nullutslipps-biler her i landet, og utviklingen de siste årene kan tyde på at dette målet i praksis kan bli nådd enda tidligere.

Hittil i år er det registrert nye personbiler av i alt 53(!) merker i Norge. Hele ti av disse er nye merker, og nesten alle disse er rene elbilprodusenter. Eldst er Tesla, som nå har vært i Norge i rundt 10 år – og som i øyeblikket er markedsleder.

Flere andre av de nye merkene gjør det også veldig bra, som Polestar, MG, BYD og XPeng. Det stopper ikke her – enda flere nye elbil-merker vil dukke opp snart.

1 prosent - eller mindre

Samtidig viser registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) at mange gamle, tradisjonsrike bilmerker sliter tungt på det norske markedet. Noen av disse har klart å få et lite løft med nye elbil-modeller. Eksempler på dette er Citroën og Opel, men løftet har ikke vært voldsomt så langt. Citroën hadde i perioden fra nyttår til 31. oktober i år en markedsandel på bare 1,57 prosent, mens Opel hadde 1,39 prosent etter å ha levert henholdsvis 2.200 og 1.947 nye biler.

Her er status for noen andre gamle, velkjente bilmerker:

Renault 0,95 prosent – 1.336 biler

Fiat 0,41 prosent – 578 biler

Jeep 0,35 prosent – 487 biler

Honda 0,29 prosent – 402 biler

Subaru 0,21 prosent – 294 biler

Tesla Model S - stor, sterk og lynrask, og med solid rekkevidde. Foto: Frank Williksen

God inntektskilde

Felles for dem er at de har vært i skyggenes dal i flere år, med lave antall nye biler og tilhørende beskjeden markedsandel.

Men hvor går egentlig «smertegrensen» for et bilmerke? Hvor liten markedsandel er det mulig å leve fornuftig med?

Vi stiller spørsmålet til Bernt G. Jessen, som har 25 års toppledererfaring fra bilbransjen, og som nå jobber med styrearbeid, endringsprosesser og rådgivning. Han har blant annet en fortid som mangeårig toppsjef for bilmerker som Opel og Mitsubishi.

– Selv om salgstallene isolert kan være lave, så handler dette om mye mer enn som så. Ofte er dette bilmerker som har vært lenge i Norge, og for Opel – som jeg kjenner ekstra godt – er situasjonen at det ruller en stor bilpark på norske veier. Disse bilene skal vedlikeholdes, og delesalget er en god inntektskilde for både importør og forhandlere, forteller Jessen.

Dette kan bety slutten for flere bilmerker i Norge

Bra varebilsalg

– Det er også klart at en importør som er kostnadsbevisst og klarer å justere kostnadsnivået effektivt, kan leve bra med relativt lave antall nye biler. Akkurat nå er nybilmarkedet dessuten veldig, veldig godt – og om du tenker deg at en prosent markedsandel betyr 1.700 nye biler solgt, så gir dette en inntjening som godt dekker en organisasjon på et tjuetall ansatte med en brukbar pott til markedsføring.

– Det er så klart en beskjeden markedsandel, men de gamle merkene får her litt drahjelp av historien. I tillegg har flere av dem et bra varebilsalg å flyte på, sier Bernt G. Jessen til Broom.

– Det blir tøffest for dem som bare har en modell å flyte på, sier Bernt Jessen. Foto: Frank Williksen

Bare en modell å flyte på

– Hva med de som må starte fra null?

– Det er selvsagt mer utfordrende for et nytt merke som stiller helt uten et ettermarked å tjene penger på. De skal etablere forhandlere og dekke opp behovet for opplæring, verktøy og alt annet som skal til. Ikke minst skal de gjøre et nytt merke kjent for markedet, så her snakker vi om en helt annen skål, sier han.

– Hvem får det tøffest?

– Det er en spennende utvikling vi nå ser med mange nye merker. De som vil slite tyngst av dem, er de som i hovedsak bare har én modell å flyte på. Hvis du ser på mange av de nye kinesiske merkene, så har de ofte bare én modell, det er en SUV – og likheten fra merke til merke er stor. Hvem lykkes – og hvem lykkes ikke?

Tungt 2022 for ladbare hybrider

– Hva ser du hvis du prøver å se noen få år fremover?

– Først og fremst det samme som jeg nettopp sa – de bilmerkene som generelt vil være mest utsatt, er de som må stole på bare en modell. Så kan man si at Nissan jo har lyktes godt med et tilnærmet slikt utgangspunkt med sin Leaf.

– Men i Norge er man også avhengig av å treffe avgiftsmessig riktig med de modellene man har. Dermed er det også svært tydelig at de som nå mest har levd på ladbare hybrider kan komme til å slite tungt i 2022, sier Bernt G. Jessen videre.

Trengs det en lokal garantiansvarlig?

– Nå er den såkalte agentmodellen på vei inn, ved at bilfabrikkene overtar rollen som kundens kontrakts-motpart?

– Ja, dette startet for alvor for et par år siden, og utløser en litt annerledes bilvirksomhet fremover. Med dagens digitale verden har bilprodusentene uansett full oversikt og kontroll, og da er det jo enkelte som spør seg om de faktisk trenger en garantiansvarlig eller annen lokal representant her i landet?

Dette er en prosess som er godt i gang hos alle de store.

Kundebehandling enda viktigere

Den første Nissan Leaf-modellen ble en viktig døråpner til elbil-kjøp for mange. Foto: Nissan

– Det handler om kostnader og inntjening – og kontroll over mer av verdikjeden?

– Ja, men i mine øyne er fabrikkene for lite opptatt av annet enn kostnader. Et veldig aktuelt eksempel er den verdiskapningen som skjer lokalt. Jeg mener fokus har vært for ensidig på inntjening. Det både importører og forhandlere nå burde gjøre, er å fortelle fabrikkene sine om den verdiskapningen som foregår – og hva den innebærer.

– Agentmodellen har vi ennå ikke sett nok av i praksis til å mene mye om hvordan den fungerer. Men skal man ha dette, må det gjøres reelt. Det betyr at man da løfter bort både en del ansvar og en del kostnader fra forhandleren. Om dette vil være bra eller ikke, er jeg usikker på. Men det jeg er helt sikker på, er at forhandlere må sørge for at både eksisterende og nye agent-kunder må tas godt vare på. Kanskje må det brukes enda mer ressurser på dette enn hittil, slutter han.

