City seiret i snøføyken

Manchester City - West Ham 2-1

Søndagens møte mellom tabellnaboene Manchester City og West Ham startet som kamper flest på Etihad, med balltrilling fra hjemmelaget.

Mer uvanlig var det at det lavet ned snø over arenaen.

De kjølige omgivelsene påvirket kanskje lagene, som begge fremstod lunkne i den første omgangen.

Etter en halvtime fikk imidlertid Ilkay Gündogan opp temperaturen hos hjemmepublikummet, da han på kloss hold plasserte Riyad Mahrez' innlegg sikkert i mål.

Se målet i videovinduet øverst!

David Moyes og Pep Guardiola fulgte kampen tett i snøføyken.. Foto: Martin Rickett

Etter scoringen fortsatte det å snø stadig tettere, og snøen begynte etter hvert å legge seg på gressmatten. Det førte til utfordringer for begge lagene med å etablere et ordentlig pasningsspill, stykket opp og senket tempoet i kampen.

Dermed ble banemaskaper med snømåker i hendene sendt på banen i pausen, med 1-0-ledelse til City.

Snømåkingen tok tid, og forlenget pausen med syv minutter. Den var imidlertid effektiv, og førte sammen med lettelser i været til at kampen igjen fremstod mer som man er vant med. Nemlig med grønt underlag og en ball som trillet.

Likevel uteble de helt store målsjansene, i en begivenhetsfattig andreomgang, helt frem til Fernandinho banket ballen kontrollert i mål i kampens siste ordinære spilleminutt.

Like etterpå sørget Manuel Lanizini for at West Ham fikk et vakkert trøstemål med kampens siste spark på ballen.

Dermed vant City 2-1. Seieren gjør at Manchester City har like mange poeng som serieledende Chelsea, og overtar andreplassen etter Liverpool.

West Ham ligger på sin side på fjerdeplass.