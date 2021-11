Sjåstad Christiansens kuldesjokk: – Gikk omtrent med sokk på tissen

Thingnes Bø så lenge ut til å bli beste av de norske med sin andreplass søndag. Vetle Sjåstad Christiansen viste imidlertid at han hadde funnet toppformen.

29-åringen viste styrke og i avslutningen klarte han akkurat å komme seg foran Thingnes Bø på resultatlista. Dermed ble det andreplass på Sjåstad Christiansen med Thingnes Bø på plassen bak.

Det smakte ekstra godt etter en skuffende åpning i den svenske byen lørdag. Da undervurderte 29-åringen kuldegradene.

– Jeg var langt nede i går. Det var veldig skuffende, spesielt med tanke på at jeg følte at jeg hadde relativt god kontroll og at det det står på er at jeg ikke klarer å kle meg ordentlig og forbedre meg på kulda.

Søndag tok han grep.

– Nå tok jeg enda mer konsekvens av det i dag og gikk omtrent med en sokk på tissen for den var ganske blå da jeg kom i mål i går for og si det sånn. Om jeg er steril eller ikke nå det vet jeg ikke, sier Christiansen og flirer.

– Nå er den vel varm hvis du gikk med en ekstra sokk?

– Ja, nå er den varm. Så tok jeg Sturla sitt triks og gikk med skovarmere på underarmen. Det funka veldig bra. Da var det bare å kline til, det var deilig å kjenne fingrene sine.

– Fryktelig nivå

Johannes Thingnes Bø leverte også varene i både sporet og fra standplass, men måtte likevel se seg slått av svenske Sebastian Samuelsson (24), med 12.2 sekunders margin, og Sjåstad Christiansen.

– Dette er veldig sterkt av Johannes som nesten matcher Samuelsson som nesten er i sitt livs form, sa NRK-kommentator Ola Lunde like før Thingnes Bø nærmet seg mållinja.

– Det er fryktelig nivå blitt. Det er sjelden jeg leverer en så bra sprint som jeg gjør i dag og ikke vinner. Jeg synes det gjør er perfeksjon egentlig, så jeg veldig fornøyd med løpet, men jeg burde kanskje gått litt fortere. Jeg må opp et par steg her, sier Thingnes Bø til TV 2 etter løpet.

Tarjei Bø kom i mål ett minutt og fem sekunder bak Samuelsson.

Klarte ikke å følge opp

Holm Lægreid leverte en glimrende 20 kilometer i Östersund lørdag. Med 20 av 20 treff var den norske skarpskytteren klart best og vant med god margin 59 sekunder foran Tarjei Bø som ble nummer to.

Det klarte han imidlertid ikke å følge opp under søndagens sprint hvor han bommet ett skudd på stående skyting. Han krysset mållinja et minutt og 44 sekunder bak Samuelsson.

En som imidlertid imponerte nok en gang i Östersund var Sivert Guttorm Bakken. 23-åringen debuterte i verdenscupen i fjor og skjøt feilfritt lørdag hvor han endte som nummer seks. Feilfri skyting ble det igjen søndag og han kom i mål 37.6 sekunder bak Samuelssons vinnertid.

I tillegg til Holm Lægreid, brødrene Bø og Bakken var også Johannes Dale og Filip Fjeld Andersen fra start i Östersund.

– Det kjennes veldig bra. Jeg åpnet hardt, og er glad det holdt hele veien. Jeg skjøt også ganske bra, selv om jeg kunne skutt enda raskere om jeg skal være kritisk. Tolv sekunder i sprint er ganske bra, men jeg tror han (Thingnes Bø, journ.anm.) blir tøffere å slå fremover, sier Samuelsson til TV 2.

Rennet pågår fortsatt. TV 2 oppdaterer saken.