Öberg tok revansj etter svak åpning på hjemmebane: – Gnistrende sisterunde

Hanna Öberg hadde en skuffende lørdag i bagasjen hvor hun endte som nummer 52. Søndag så det ut til at den svenske 26-åringen hadde lagt skuffelsen bak seg. Etter andre skyting sto hun med den beste tiden foran franske Anaïs Chevalier-Bouchet.

Da svensken kom i mål var det 11.3 sekunder foran franskmannen og kunne da vinke fornøyd opp til supporterne på tribunen i hjemlandet.

– Hun går en gnistrende sisterunde. Vi har snakket om Elvira og så er det Hanna som slår til, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

For det var Hannas lillesøster Elvira Öberg som var på alles lepper i forkant av kvinnenes sprint søndag. Da hun passerte mållinjen var det imidlertid 38.9 sekunder bak storesøster.

– Lillesøster har tatt store steg og jeg prøver å henge med. Vi har mange sterke jenter og det er stor konkurranse på trening nå. Hun imponerer virkelig og jeg er en stolt storesøster som må prøve alt jeg kan for å slå henne, sier Hanna Öberg til TV 2.

– Jeg er fornøyd med skigåingen, men skytingen er for dårlig. Det er surt men Hanna viser hva han kun gjøre fra en dag til en annen, sier Hannas lillesøster Elvira Öberg som endte som nummer åtte.

Marte Olsbu Røiseland lå an til å yppe seg på tiden til Öberg men bommet ett skudd på stående skyting. Dermed gikk hun ut tolv sekunder bak svensken på topp.

– Hun har gjort et kjempeløp. Det var en millimeter-bom på stående, men det er artig å se hvordan hun har gått i dag, sa NRKs Ola Lunde etter Olsbu Røiselands skyting.

Olsbu Røiseland kom i mål 15.4 sekunder bak Öberg.

–Jeg var skuffet over langrennsfarten i går og det følte jeg at jeg hadde i dag. Det er deilig å kjenne at kroppen svarer, sier 30-åringen fra Arendal til TV 2.

Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Røiseland, Karoline Knotten, Ida Lien og Emilie Kalkenberg var de norske som stilte til start i Östersund.

– Jeg er skuffet. Det er ikke slik jeg vil starte. Jeg må gå i meg selv. Jeg var en slow-starter I fjor også så det er bare slik med Tiril. Jeg må stå i det og ha troa på at det løsner, sier Eckhoff, som kom i mål ett minutt og 30 sekunder bak seierstiden, til TV 2.