Slik vurderer FHI omikron-varianten

FHI tror det bare er et spørsmål om tid før virusvarianten også blir påvist i Norge.

Sent torsdag kveld kom nyheten om at Sør-Afrika hadde oppdaget tilfeller av en helt ny, og svært smittsom virusvariant.

Fredag fikk den navnet omikron av Verdens helseorganisasjon (WHO), som samtidig beskriver den som en variant av bekymring.

Publiserte rapport

En rekke europeiske land har i løpet av helgen bekreftet smittetilfeller med den nye varianten. Foreløpig har ikke det samme skjedd i Norge, men overlege i FHI Preben Aavitsland uttalte til TV 2 søndag at det kun er et spørsmål om tid.

Siden de første tilfellene ble oppdaget i Sør-Afrika har Folkehelseinstituttet (FHI) jobbet på spreng med en risikorapport om omikron-varianten. Søndag formiddag blir den publisert.

– Den er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den kan ha kommet også til Norge uten at den er påvist, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

Haster med tredje dose

Stoltenberg sier at de ikke vet hvor godt vaksinen beskytter, og at det derfor er svært viktig å få satt den tredje vaksinedosen.

– Det har hastet før, men nå haster det enda mer enn det gjorde, sier hun til TV 2.

FHI er i tett kontakt med Helsedirektoratet og helse- og omsorgsdepartementet om ytterligere tiltak.

– Vi har gått ut med en oppfordring til laboratoriene om å screene alle tilfeller som ikke viser seg å være av delta-varianten, sier Stoltenberg.

– Neppe aktuelt med full nedstenging

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier at det er lite kunnskap om hvordan virusets smittsomhet og alvorlighet vil bli i vår befolkning.

– Det er ikke sikkert at den vil smitte på samme måte i Norge, som har god vaksinedekning i forhold til Sør-Afrika og andre klimatiske forhold, sier Forland.

Han er klar på at en full nedstengning neppe er aktuelt.

– Men å tenke skjerpede tiltak hvis man får et utbrudd er i høyeste grad aktuelt.

Saken oppdateres fortløpende!