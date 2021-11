Overgår alle rekorder

Det har den første måneden vært over 130.000 besøkende i det nye Munch-museet, forteller direktør Stein Olav Henriksen til TV 2.

Han sier at dette er tall som er vesentlig høyere enn hva de gamle lokalene på Tøyen hadde på et helt år.

– Det var veldig spennende å åpne museet vårt og hvordan det ville bli å ha mange tusen innom allerede første dagen.

Direktøren opplyser at det har vært omkring 3000 medieomtaler, både i Norge og utenfor landets grenser.

Henriksen mener dette viser hvor viktig det har vært å få plass et nytt museum.

– Det er en global begivenhet at vi har et nytt Munch-museum, sier han.

Kongeparet fikk æren

På åpningen fikk dronning Sonja æren av å klippe båndet til det nye museet og erklære det for åpnet.

ÅPENT: Dronning Sonja fikk æren av å klippe båndet Foto: Stian Lysberg Solum

Henriksen mener det er fint at vi har en kongefamilie som er så interessert i kunst.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at vi har en kongefamilie som er med på å skape kunstinteresse.

Samtidig mener han at museet selv har jobbet strategisk for å for å nå de høye besøkelsestallene.

– Vi har jobbet systematisk med å bygge en interesse og forventning for Edvard Munch.

– Kanskje noen får sitt første kyss her

Henriksen forteller at selv om det er mange som allerede har tatt i bruk det nye museet, ser de at det er mange som ikke går på museum. Det jobbes nå systematisk for å nå denne gruppen mennesker.

– Vi skal jobbe hardt for å skaffe kunstinteresse, sier han.

DIREKTØR: Stein Olav Henriksen har vært direktør for museet i 11 år Foto: Torstein Bøe

Henriksen mener det er viktig å bli vant til å gå på museum.

Han peker på at det er en heldagsopplevelse å gå på museum, og at det ikke bare er å gå for å se på kunsten.

Henriksen peker på alle byggets spisesteder og den fine utsikten over fjorden.

– Kanskje du kan ha ditt første kyss i 13. etasje, sier han og ler.

Ikke alle fornøyd

Det har vært mye omtale om utseendet til det nye Munch-museet.

Henriksen mener det har vært meningen at museet skal provosere folk.

– Om vi hadde bygget et nytt Munch-museum og ingen brydde seg, så hadde vi jo virkelig vært bekymret.

Det nye museet fikk Grøss-medaljen, som går til årets styggeste bygg, fra Arkitekturoppgjøret onsdag 24. november.

Arkitekturoppgjøret opplyser at det var ingen fra museet som møtte opp for å ta imot medaljen, og dermed har de selv forsøkt å dekorere bygget med medaljen.

Flere enn 10.000 personer har stemt frem kandidater til Grøss-medaljen, opplyser Arkitekturoppgjøret på sine nettsider.

VANT: Munchmuseet ble kåret til Norges styggeste bygg Foto: Arkitekturoppgjøret

– For fremtiden

Museet har blant annet blitt sammenlignet med en flyplass. Dette mener Henriksen er helt greit.

– En flyplass er jo et sted folk finner lett frem, hvor de trives og det er mye å gjøre. Og det er et sted folk har høye forventninger om hva de skal gjøre.

Direktøren er glad for at de kan ta imot kritikk og diskutere den.

– Dette er et museum bygget for fremtiden, sier Henriksen.