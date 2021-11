Sverige ber alle om å reise hjem fra Sør-Afrika umiddelbart – dette gjør Norge

– Det finnes ikke en mulighet for å bli igjen, og se hva som skjer, sier Sveriges ambassadør Håkan Juholt.

Omikron-varianten sprer seg nå verden rundt, etter først å ha blitt oppdaget i Sør-Afrika.

På grunn av den økte frykten for at den nye og svært smittsomme virusvarianten skal spre seg ytterligere, ber nå Sveriges ambassadør i Sør-Afrika alle svenske borgere om å forlate landet umiddelbart.

– Vi oppfordrer alle om å booke om billettene så fort som mulig, så man ikke blir strandet. Skal man reise hjem om 14 dager, se til å booke ny billett så fort som mulig. Vi vet ikke hvordan det vil være om to uker, sier Juholt ifølge SvD.

250 nordmenn

TV 2 har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som opplyser at 250 personer har opplyst at de befinner seg i enten Sør-Afrika eller et av nabolandene.

Tallene er fra lørdag, og UD understreker at det er frivillig å registrere seg. Derfor kan det være flere som befinner seg i de afrikanske landene.

Norske myndigheter har ikke kommet med en lignende oppfordring som svenskene.

– Vi innførte nye reiseråd på fredag, hvor vi fraråder alle reiser til Sør-Afrika. Foreløpig råder vi ikke nordmenn til å forlate landet umiddelbart, sier pressetalsperson i UD Ane Haavardsdatter Lunde.

Kontaktes av bekymrede nordmenn

Rådene UD har gitt til nordmenn i de afrikanske landene er å følge de lokale smittevernrådene, og følge utviklingen nøye i internasjonale medier.

– Alle oppfordres til å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi gi dem oppdatert informasjon fra norske myndigheter, hvis situasjonen endrer seg, sier Haavardsdatter Lunde.

UD forteller at de får mange henvendelser fra bekymrede nordmenn, som ønsker å reise ut.

– Da råder vi dem til å kontakte sine forsikringsselskap, om hvordan de kan reise hjem og dekke utgifter, sier pressetalspersonen.