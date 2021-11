Iskald Johaug-revansj: – Dronningen er tilbake og slår prinsessen

Søndagens jaktstart i sprengkulden i Ruka handlet om stjerneduellen mellom Frida Karlsson og Therese Johaug.

Det endte med en mesterlig seier til Johaug, 7 sekunder foran Karlsson. Johaug slo dermed nådeløst tilbake etter å ha blitt knust av Karlsson på lørdagens renn.

– I går trodde vi prinsessen Frida skulle overta dronningtittelen. I dag er dronningen tilbake og slår prinsessen. Nå lever dramaet i beste velgående før neste verdenscuphelg, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Northug.

Johaug selv er glad for å slå tilbake.

– I dag skinner sola! Jeg kjente at kroppen var litt bedre i dag. Jeg er veldig glad for at jeg gikk i dag, og fikk de svarene jeg gjorde. Jeg skal love deg at jeg var revansjesugen i dag, sier Johaug til TV 2, før hun avslutter leende:

– De gamle er fortsatt eldst!

– Gjorde alt riktig

Svensken startet med 14 sekunders forsprang, men ble gradvis hentet inn av sin norske rival. Johaug plukket jevnlig sekunder på Karlsson i starten av løpet, og oppnådde kontakt halvveis i den ti kilometer lange løypen.

Gjennom de siste kilometerne overtok Johaug teten. Hun gikk ensomt over mål, 7 sekunder foran Karlsson.

Northug roser Johaugs taktikk på jaktstarten.

– Vi fikk det dramaet vi ønsket oss, ved at de to ble samlet! Therese spilte ut sitt kort tidlig på den tredje runden ved å få en luke, og krige det inn. Hun gjorde alt riktig, og slapp å ha med seg Karlsson inn på oppløpet, sier Northug.

Heidi Weng startet som nummer ti, 55.7 sekunder bak Karlsson, og gikk seg kraftig opp. Hun gikk til slutt inn på en imponerende tredjeplass, 37 sekunder bak vinneren.

– Jeg følte meg kjempebra i dag! Da jeg tok igjen de foran meg tenkte jeg «jøss, hva skjer nå?», sier en glad Weng til TV 2 etter tredjeplassen.

Flere norske sto over

Den svært lave temperaturen i Ruka preget løpet allerede før start. De rundt 20 minusgradene førte i første rekke til at renner ble utsatt i flere timer.

Da juryen siden konkluderte med at rennet skulle finne sted med forsinket start, valgte de norske løperne Anna Svendsen, Lotta Udnes Weng, Ragnhild Haga og Ingvild Flugstad Østberg å ikke delta på grunn av kulden.

Samtlige norske herreløpere valgte også å stå over sitt renn tidligere søndag.

Therese Johaug og Heidi Weng var dermed de eneste norske løperne i aksjon i Ruka søndag.

– Det var litt frem og tilbake om vi skulle gå eller ikke. Jeg var litt frustrert da det først ble utsatt. Så trakk guttene seg, og da ble vi litt i tvil. Da jeg gikk ut av leiligheten, hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle gå. Jeg er veldig glad for at jeg gikk, sier Johaug til TV 3 etter triumfen.