Aavitsland: – Kun et spørsmål om tid

FHI la søndag frem en risikorapport om omikron-varianten.

Overlege Preben Aavitsland mener det kun er et spørsmål om tid før den nye varianten er å finne i Norge.

– Risikorapporten sier at viruset vil komme til Norge, men vi vet ikke når, sier han til TV 2.

Aavitsland understreker at vi vil vite mer om én til to uker.

Balanse

Om den nye varianten vil bli dominerende i Norge, mener Aavitsland er vanskelig å si. Men han opplyser at FHI følger med på hvordan situasjonen utvikler seg i Sør-Afrika.

– Karantene og testing er kun for å forsinke når varianten kommer til Norge, sier han.

Når varianten kommer til Norge, mener Aavitsland at det blir viktig å veie opp sykdomsbyrden og tiltak. Derfor er det viktig å se hvordan viruset oppfører seg i et land som Norge, som har mange vaksinerte.

– Vi må veie tiltakenes byrde mot sykdomsbyrden og finne en god balanse så vi ikke får for mye sykdom, samtidig som vi ikke stenger ned hele samfunnet.

Ikke bekymret for vaksinene

Mye tyder på at omikron er mer smittsomt enn de tidligere variantene av koronaviruset, men det vites ikke sikkert enda om det gir mer sykdom.

Aavitsland er ikke bekymret for vaksinene vi har nå. Han forteller at det kan være at de vaksinene vi har nå er nødt til å utvikles mer i fremtiden, men at de er gode nok nå.

– Vi vet ikke hvor godt vaksinen funker mot den nye varianten, men vi regner med at den er god nok.

Han understreker at det skal mye til for at nye varianter helt fjerner beskyttelsen vaksinen gir mot alvorlig sykdom. Videre forteller han at det er viktig nå at folk tar vaksine og hører på hvilke beskjeder som blir gitt.

– Jeg vil ikke skremme folk, men jeg vil jo ikke bagatellisere det heller, sier Aavitsland.

Verden følger med

Stadig flere land melder at de har oppdaget den nye varianten.

I Danmark forventer de at de har funnet et tilfelle, men det er ennå ikke bekreftet. Samtidig stenger Israel sine grenser etter ett tilfelle av omikron.

I Storbritannia ble det igjen innført nye restriksjoner etter at det også der ble funnet tilfeller av omikron.

Mye tyder på at smitten av omikron allerede er over hele verden, ifølge The Guardian.

Selv om det kan virke som at det nye viruset er mer smittsomt, blir ikke de som er smittet av omikron varianten alvorlig syke. Det opplyser lederen for Sør-Afrikas lederforening Anguleique Coetzee til BBC.

De pasientene som er smittet av omikron får symptomer som utmattelse og ellers generelt vondt i kroppen.