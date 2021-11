Oslo vil øke bompengene betydelig

Oslo lå allerede dårlig an til å nå klimamålene sine. Etter flere nederlag i høst der en rekke viktig verktøy for å målene har glippet, mener byråd for miljø- og samferdsel i Oslo Sirin Hellvin Stav (MDG) at kommunen må gå sterkere til verks.

– Vi må øke bompengene betydelig. Det kommer til å bli umulig å nå klimamålene uten, slår Stav fast overfor Aftenposten.

EUs nei til å støtte CO₂-fangst på Klemetsrud, at Vegvesenet mener det vil være ulovlig å forby bensin og dieselbiler i deler av sentrum og at regjeringen ikke kom med ekstra penger til Ruter i statsbudsjettet, er blant de nedslående nyhetene for Oslo.

Stav sier hun vil gjøre økte bompenger til en viktig sak i forhandlingene om Oslopakke 3 som starter til våren.

– Det er for billig å kjøre bil nå, rett og slett, sier Stav, som understreker at dette er i tråd med byrådets politikk.

Oslo endret bompengesatsene sist i 2019.