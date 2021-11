Vold og feststøy flere steder i landet

Det har foreløpig vært en travel natt til søndag for flere politidistrikt rundt om i landet.

Klokken 01:00 natt til søndag fikk Sør-Øst politidistrikt melding om at en mann skal ha viftet med en kvin på en privatfest i Skien.

Festdeltakere informerte politiet om hendelsen. Mannen, som er i slutten av 30-årene, er nå pågrepet og kjørt til arrest.

Vold mot tenåring

Klokken 01:30 fikk Sør-Øst politidistrikt melding om at det hadde oppstått en voldshendelse mellom to personer i Porsgrunn. En mann i 50-årene er anmeldt for å ha utøvd vold mot en mann i slutten av tenårene. Fornærmede ble kjørt til legevakt for sjekk som følge av hendelsen.

Den mistenkte mannen i 50-årene er bortvist fra sentrum.

– Det er ingen grunn til å tro at de involverte personene kjente til hverandre fra før av. Vi vet fremdeles ikke hva som utløste hendelsen, sier Trond Egil Groth, operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Den fornærmede mannen er ifølge politiet ikke alvorlig skadd.

Vold mot vakt

Også Trøndelag politidistrikt har fått kjenne på feststøy natt til søndag.

Like etter klokken 01:00 skrev politiet på Twitter at en gjest hadde slått til en dørvakt rett før klokken 01:00. Hendelsen skjedde på et utested i Brekstad.

En mann har også blitt anmeldt etter å ha oppført seg ufint overfor vakter og gjester på et utested i Trondheim sentrum. Ifølge politiet var oppførselen til mannen forkastelig.

Avsluttet russefest

Klokken 00:24 ble politiet i Trøndelag også nøtt til å avslutte en russefest i Namsos. Politiet informerer om at mange mindreårige personer er beruset, og at foresatte bes om å hente barn og ungdommer.

Det har også oppstått slåssing mellom to personer på en privatadresse i Stjørdal. Begge de involverte var menn. Én av personene er kjørt til legevakt som følge av hendelsen.