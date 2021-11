Stig Brenner vant P3-prisen

Stig Joar Haugen, tidligere kjent som Unge Ferrari og nå Stig Brenner, vant P3s gjeveste pris under lørdagens P3 Gull 2021.

Statsminister Jonas Gahr Støre fikk æren av å lese opp juryens begrunnelse og overrekke prisen.

– Hamarsingen dukket opp på den norske musikkscenen for over et halvt tiår siden med den skarpladde R & B-perlen «Hvis du vil» – og resten er pophistorie, sa Støre.

– Få, eller nærmest ingen, har klart å portrettere begjær, lengsel og eksistensialisme under den norskspråklige R & B-paraplyen så grundig og overbevisende, sa han videre.

For øvrig kunne statsministeren røpe at han selv har låten «Balkong» på sin spilleliste.

Den andre juryprisen, Årets nykommer, gikk til Oslo-artisten Jonathan Floyd (19) som slo gjennom med låten «Heartbreaker» med Arif i høst.

Chris Holsten stakk på sin side av med begge publikumsprisene, Årets artist og Årets låt med «Smilet i ditt eget speil».