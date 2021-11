Naken mann anmeldt etter å ha viftet med dildo

Like over klokken 19 rykket politiet i Øst ut til Østfoldbadet i Askim etter melding om at en mann hadde badet naken i jacuzzien og viftet med en dildo.

– Vi ble ringt til av ansatte som reagerte på dette. Vi kom til stedet og fikk kontroll på mannen. Vi gikk gjennom videoovervåkningen som illustrerte det veldig godt, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Alexander Watson.

Mannen skal formentlig ha vært alene, men fremstod ikke beruset.

– Denne dildoen ble funnet i en garderobe der. Det er absolutt spesielt, men godt håndtert av de ansatte, sier operasjonslederen.

Mannen ble anmeldt og bortvist fra stedet i 48 timer.