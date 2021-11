Røk ut av Norges nye megahit

Denne høsten konkurrerer en rekke kjendiser mot veletablerte artister fra inn- og utland om å toppe de norske musikklistene, og lage lytternes mest populære låt.

Premierelåtene har allerede blitt spilt av over to millioner ganger på Spotify.

Martine Lunde er ny utfordrer

Hver fredag kommer deltakerne ut med hver sin egenkomponerte låt, laget sammen med en mentor og en produsent. Låtene lages etter et bestemt tema, som denne uken var «personlig.»

Deltakeren som i kveld havnet nederst og måtte forlate konkurransen var Caroline Berg Eriksen. Berg Eriksen blir erstattet med utfordrer Martine Lunde som blir å se på scenen neste uke.

– Jeg er stressa, nivået er veldig høyt. Det jeg har sett i dag er skikkelig imponerende å se på, forteller Lunde til TV 2.

– Jeg skulle ønsket at jeg nå kunne si at jeg har en fantastisk sangstemme, men det har jeg ikke, innrømmer hun.

Regnet seksere

Denne lørdagens utfordrer, som erstattet sist ukes utslåtte deltaker Odd Magnus Williamson (41), var TikToker og Spårtsklubben-profil Oskar Westerlin (23). Hans låt handlet om harryhandel på svenskegrensen.

Westerlins låt havnet allerede på Spotify sin «Topp 50» liste før kveldens sending. Til tross for dette var ikke Christine Dancke helt overbevist.

– Dette er en grei kopi av dine kollegaer i Spårtsklubben. Blir dette en hit er det på grunn av dég og ikke sangen, sa hun og ga Westerlin terningkast tre.

Til tross for at Dancke ikke var helt overbevist, så var derimot tre av de andre dommerne det. Låten fikk nemlig terningkast seks av både Daniel Kvammen, Ole Evenrud og Morgan Sulele.

– Endelig har jeg fått en hyllest til nærbutikken min, sa Evenrud og trillet en sekser.

Helene Olafsen imponerte dommerne nok en gang, og fikk også tre seksere, og resten femmere.

– Dette burde være det svenske bidraget til Meldi Granprix neste år. Dette er en hit!, konstaterte Myra.

Hun kom også denne uken til topps, både hos mentorene og seerne, som kåret hennes låt som den beste for kvelden.

– Kunne fortsatt veldig mye lenger

Berg Eriksen var den som måtte forlate konkurransen denne uken, selv etter at Dagbladet trillet en sekser på låten hennes. Av mentorene havnet hun nederst denne runden med 19 poeng.

– Det er alltid kjipt å ryke. Men jeg skal leve lenge på den sekseren fra Dagbladet!, sier hun til programleder Erik Solbakken etter exiten.

– Jeg kunne fortsatt mye lenger. Jeg elsker jo å danse og synge. Men det har vært veldig gøy å bli kjent med både de andre deltakerne og de fantastisk flinke mentorene, fortsatte hun.

Abubakar «Abu» Hussains – «Friendzone»

Først ut denne kvelden var Abubakar «Abu» Hussains, med sangen «Friendzone». Den var inspirert av at han alltid var vennen til jentene som han var hemmelig forelsket i selv på ungdomsskolen.

– Om denne hadde dukket opp på New Music Friday på Spotify, så hadde jeg trodd at det var fra en norsk hip hop eller RnB-artist, sa Dancke om låten.

Maria Stavang – «Maria Maria»

Stavang var tilbake på scenen med låten "Maria Maria" etter sist ukes bunnplassering. Låten denne uken handlet om henne selv, og hvordan det å bli snakket om og drømt som offentlig person.

Låten er komponert og skrevet sammen med mentor Petter «Katastrofe» Kristiansen, som i de kommende programmene erstatter Stian Staysman Thorbjørnsen. Ettersom at Kristiansen var syk denne lørdagen, tok artisten Morgan Sulele plassen hans som mentor under sendingen.

– Jeg syns låten kanskje inneholdt to forskjellige vibber, og at det ble litt utydelig. Så slet jeg litt med at det ble litt for snevert og personlig, sa mentor Daniel Kvammen.

Einar Nilsson – «22»

Nilsson sin låt «22», handler enkelt og grei om at alder kun er ett tall. Låten er laget sammen med mentor Lise Karlsnes, og produsent xx.

– Alle har en indre alder. Denne låten handler om det å være godt voksen, men samtidig ikke føle seg gammel.

Nilsson forteller at han han fortsatt føler seg ung, og mener det er viktig at folk ikke blir gamle før tiden.

– Du kler åttitallet, sa mentor Ole Evenrud.

Oskar Westerlin – «Harryhandel halleluja»

Westerlin debuterer denne uken på scenen med låten «Harryhandel halleluja». Låten handler om hans store kjærlighet for harryhandel. Hans mentor denne uken er Myra.

Låten imponerte stort med tre seksere fra mentorene.

– Oskar, du er en sinnsyk fyr, sa mentor-vikar Morgan Sulele.

– Denne låta var så ekstrem at det kan ikke bli noe annet enn seks, fortsatte artisten.

Caroline Berg Eriksen – «Ikke lett å være kvinne på Instagram»

Berg Eriksen hadde Daniel Kvammen som mentor denne uken. Sammen hadde de laget låten «Ikke lett å være kvinne på Instagram» som en ironisk låt som omhandler livet som influenser og presset det bringer med seg.

Hun måtte takke for seg etter kveldens sending når hun havnet på bunn etter både terningkast fra dommerne, og stemmer fra seerne.

– Jeg syns refrenget er veldig «catchy». Men låten blir kanskje litt for «pumkin spice latte» og spinning for meg, sa mentor Myra om låten.

Helene Olafsen – «Svensk i kväll»

Olafsen, som allerede har klart å lage en megahit med sist ukes låt «Ludvig Daae», skulle denne kvelden forsøke å gjenta suksessoppskriften med mentor Christine Dancke. Denne gangen prøvde hun seg på svensk med låten «Svensk i kväll».

Hun klarte også å levere denne kvelden - med kun seksere og femmere fra mentorene, og igjen favorittlåten til seerne.

– Dette var faktisk Gylne tider-nivå og vel så det. Kanskje litt mye ord i versene, men det driter vi i, sa mentor Morgan Sulele og trillet en sekser på terningen.

Norges nye megahit ser du lørdager på kl. 20 på TV 2 og TV 2 Play.