Sørafrikansk lege om ny virusvariant – intense og kortvarige symptomer

Halvannet år etter at koronaviruset var et faktum, skaper en ny koronavirusvariant frykt verden over. Verdens helseorganisasjon har kalt den nye varianten for Omikron.

Nå opplyser legen som først varslet om den nye varianten at symptomene er uvanlige, men milde.

Det rapporterer The Telegraph.

Varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika, men er nå blitt oppdaget i en flere europeiske land. Ifølge FHI er ikke den nye varianten påvist i Norge enda.

Fastlegen Angelique Coetzee opplyser om en travel tid på hennes private klinikk i Petoria i Sør-Afrika. Mindre enn 24 prosent av Sør-Afrikas innbyggere fullvaksinert, det er likevel flere enn i noe annet land i Afrika.

Tidligere denne måneden fikk Coetzee flere pasienter med korona-symptomer utenfor normalen. Det henne oppmerksom på det som skulle vise seg å være den nye virusvarianten.

Unge pasienter med intens tretthet

Coetzee opplyser overfor The Telegraph at noen av pasientene var unge mennesker med ulik bakgrunn og etnisitet som opplevde en intens tretthet.

Ved et tilfelle, hvor omikron ble påvist, hadde et ungt barn forhøyet puls.

Videre forteller fastlegen at ingen av pasientene opplevde tap av smak eller lukt.

– Symptomene deres var så forskjellige og så milde fra de jeg hadde behandlet før, sier fastlegen til The Telegraph.

Hun varslet landets vaksine-komité 18. november etter at en familie på fire testet positivt for korona med fullstendig utmattelse.

– Vil se flere eldre med alvorlig sykdom

Flere titalls av Coetzee sine pasienter som har testet positivt for korona fikk påvist den nye omicron-varianten.

Flere av disse var, ifølge fastlegen, friske menn som oppsøkte klinikken fordi de «følte seg så slitne». Omtrent halvparten var uvaksinert, sa hun.

– Vi hadde et veldig interessant tilfelle, et barn på rundt seks år, med temperatur og en svært høy puls, hvor jeg vurderte å legge henne inn. Men da jeg fulgte opp saken etter to dager, var hun mye bedre, forteller Coetzee.

Da hun opplyste andre afrikanske medisinforeninger gjorde hun det klart at alle pasientene hennes var friske, men at hun var bekymret for at den nye varianten kunne ramme eldre mennesker hardere.

– Det vi må bekymre oss for nå er at når eldre blir smittet med den nye varianten, og de ikke er vaksinerte, vil vi komme til å se mange personer med alvorlig sykdomsforløp, sier hun.

Dette vet vi om den nye varianten

Etter at den nye virusvarianten ble påvist i Sør-Afrika har varianten blitt oppdaget i en rekke land.

Til nå har disse landene registrert tilfeller med Omikronvarianten: Storbritannia, Italia, Tyskland, Belgia, Tsjekkia, Israel, Hongkong og Botswana.

I tillegg er varianten sannsynligvis i både Danmark og USA.

Flere europeiske land har innført strenge tiltak for å begrense utbredelsen av den nye virusvarianten.

Storbritannia innførte strenge tiltak etter at to tilfeller av Omikronvarianten ble oppdaget.

I en pressekonferanse sa statsminister Boris Johnson at personer som mistenkes at er smittet med Omikronvarianten, eksempelvis nærkontakter, isolere seg i 10 dager.

Regelen gjelder både for vaksinerte og uvaksinerte.

Personer som kommer til Norge fra Sør-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Malawi og Zimbabwe må gå inn i en ti dagers karantene, hvor minst tre av dem må gjennomføres på karantenehotell.

Også i Norge gjelder regelen for både for vaksinerte og uvaksinerte.