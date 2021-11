Hat trick-helten tente medaljehåpet og tok igjen Ohi

Lillestrøm - Strømsgodset 4-1

LSKs spisshelt scoret tre ganger i storseieren mot Godset på Åråsen. Målmaskinen står nå med 25 ligamål denne sesongen. Dermed troner han øverst på toppscorerlisten sammen med Moldes Ohi Omoijuanfo.

Seieren gjør at gultrøyene fortsatt har muligheter til å ta medalje i årets Eliteserie. Geir Bakkes menn er nå på fjerdeplass. Det er tre poeng opp til Viking som spiller mot Kristiansund søndag kveld.

FEIRET MED FANSEN: Thomas Lehne Olsen sammen med fans etter eliteseriekampen i fotball mellom Lillestrøm og Strømsgodset på Åråsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I fyr og flamme

30-åringen, som debuterte for landslaget for noen uker siden, kunne fort ha scoret flere, for han hadde også tre stolpetreff.

Allerede etter 23 sekunder satte angriperen standarden da han kom seg fri og fikk avsluttet, men skuddet traff på utsiden av stangen bak Morten Sætra.

Det skulle gå 20 minutter før Moelv-mannen fikk det første målet. Han ble spilt fri av Eskil Edh, og denne gangen gjorde han ingen feil.

Ti minutter før sidebytte var spissen frampå igjen, men denne gangen traff headingen hans stolpen.

Avgjort

Lehne Olsen ga seg ikke, og minuttet før pause fikk han ballen like innenfor 16-meteren. Han tok et par steg tilbake og dro til med et velplassert langskudd fra 17-18 meter.

På overtid i førsteomgang skled Vetle Dragsnes inn 3-0 etter pasning fra Gjermund Åsen.

Laget fra Drammen var litt friskere etter hvilen, men det var ikke nok til å ødelegge Lehne Olsen og Lillestrøms store kveld.

Hjemmelaget fikk en lite skudd for baugen da tilretteleggeren Åsen måtte gå av banen etter en times spill. Kort etter utnyttet Lehne Olsen en tabbe i Strømsgodset-forsvaret, og alene med Sætra gjorde han 4-0.

Gjestene fikk sitt trøstemål da Johan Hove reduserte til 1-4 fire minutter før slutt.

Vålerenga fjernet bortespøkelset etter straffedrama

I den andre kveldskampen på lørdag kjempet Vålerenga seg til sin første borteseier i Eliteserien siden 24. juni da de slo Odd 2-1 i Skien. Henrik Bjørdal ble matchvinner.

Forrige trepoenger på fremmed gress for VIF var mot Stabæk for 19 runder siden. Den avgjørende scoringen kom et kvarter før slutt.

KOK: Vålerengas Ivan Näsberg fortviler i eliteseriekampen i fotball mellom Odd og Vålerenga. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Bjørdal ventet rolig ut keeper Leopold Wahlstedt og satte ballen til venstre etter at målvakten hadde gitt utslag den andre veien. Men tildelingen av straffesparket vil bli diskutert. Henrik Udahl gikk i gresset i duell med Odd-stopper Steffen Hagen, som mildt sagt var uenig med dommer Tom Harald Hagen.

Før det hadde Odin Thiago Holm sørget for 1-0 til gjestene etter tre minutter, mens Tobias Lauritsen utlignet en halvtime senere.

Odd blir stående med 30 poeng på 12. plass. Plassen er med all sannsynlighet reddet med sju poeng ned til Stabæk, som er på kvalifiseringsplass og har tre kamper igjen. En god vårsesong sørget for det, for nå har Odd gått tolv runder uten en trepoenger.

I sju hjemmekamper på rad har de hvitkledde gått av banen uten seier.

Odd møter Viking borte i neste runde, mens Vålerenga tar imot Mjøndalen.

