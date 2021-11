Frustrert Ruud sikret avansement i Davis Cup med sliteseier

Mot ukraineren ble det til slutt 4-6, 6-3 og 7-6 (7-4).

Ved flere anledninger var Ruud irritert under kampen, og han fikk tidvis store problemer mot Stakhovskij, som er på 216.-plass på verdensrankingen.

Gjennom det første settet kunne man tydelig se at Ruud var frustrert. I tillegg til sure miner og noen gloser her og der, var det mye gestikulering.

Han hamret også en ball ned i banen og opp i taket. I den ene pausen sparket han også borti stolen sin og kastet racketen fra seg.

Et tiebreak måtte til, og der viste Ruud hvorfor han er rangert som den åttende beste spilleren i verden. Han vant greit 7-4 da det gjaldt som mest i kampen som varte i to timer og 13 minutter.

Norge er med det klar for nok en kamp til våren, hvor vinneren tar seg til finaleturneringen.

Tidligere lørdag fikk Ruud og makker Viktor Durasovic trøbbel mot doublespesialistene Stakhovskij og Denys Moltsjanov og tapte 6-7 (4-7), 3-6.

Norge startet duellen fredag med at Durasovic, Norges nest beste herrespiller, slo Ilja Martsjenko. Deretter vant Ruud mot Vitalij Satsjko før den norske duoen tapte doublekampen. Ruud fjernet all tvil med sin seier lørdag kveld.

