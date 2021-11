Norge vant etter råsterk snuoperasjon

Norge-Sør-Korea 35-23

Norge lå under mot Sør-Korea til pause, men etter hvilen var det kun et lag på banen.

Det endte med en sterk tolvmålsseier 35-23.

Veteranen Camilla Herrem ble toppscorer med åtte mål.

– Jeg har lyst til å vise meg frem for publikummet her i Norge, og vise at jeg synes det er dritkult å være her. Da må man vise litt begeistring og vilje, sier Herrem etter kampen.

Bergenseren Emilie Hovden noterte seg for fem nettkjenninger på hjemmebane i det som bare var hennes andre landskamp.

– Det er veldig gøy å spille i Bergen. Det er mange kjente fjes her. Og det er veldig stort å få så mange minutter. Det er ikke noe man kan forvente.

Thorir Hergeirsson var også fornøyd med andreomgangen.

– Veldig fornøyd med responsen i pausen og andreomgang. Vi var ikke helt på jobb i første. Vi prøvde, men det manglet litt galskap i forsvarsspillet.

– Vi har kommet noen steg, men det er mange steg å ta. Jeg tror vi kan bygge et himla sterkt midtforsvar med denne gjengen. Men det kommer til å svinge. Vi må stå litt i det, sier Hergeirsson.