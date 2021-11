Magnus Carlsen spilte ny remis i dramatisk parti i sjakk-VM

Magnus Carlsen var i kjempetrøbbel, men et svakt trekk fra Jan Nepomnjasjtsjij hjalp fram norsk uavgjort i langsjakk-VM i Dubai lørdag.

Rivalene tok hverandre i hånden etter over fire timer og 59 trekk. Dermed står det 1-1 i Carlsens femte VM-kamp i klassisk sjakk. Fredag kontrollerte tittelforsvareren inn remis med svarte brikker.

Parti to ble langt mer dramatisk. Carlsen havnet i store vansker da han flyttet en springer i det 19. trekket, og situasjonen forverret seg i neste trekk. Sjakkcomputeren økte voldsomt Nepomnjasjtsjijs seiersprosenter.

Men russerens bondeflytting i det 24. trekket slo helt feil. Plutselig var stillingen jevn igjen.

Samtlige av Carlsens 16 siste VM-partier har gitt poengdeling. Han har ikke vunnet et mesterskapsparti i den klassiske disiplinen siden han utlignet kampen mot Sergej Karjakin i 2016. Suverene omspill har gitt ham de to siste titlene.

Tenkte lenge

Carlsen innledet lørdagens spill med å flytte fram dronningbonden. Det banet vei for en katalansk åpning og kompliserte stillinger. Allerede etter seks-sju trekk trengte duellantene lange tenkepauser.

Kun 15 trekk ble gjort den første halvannen timen. Dagen før kom de opp i samme antall på åtte minutter. Også lørdag ofret Carlsen bevisst en bonde tidlig, men denne gangen var grepet mer risikofylt.

Lenge hadde Carlsen en klar fordel på klokka. Forspranget forsvant da han brukte vel et kvarter på det 16. trekket. Med mer tid gjorde «Nepo» flere raske og veloverveide valg. Samtidig spilte Carlsen seg til en enda mer komplisert stilling.

Russerens feiltrekk kom godt med. Tidsfristen ved 40 trekk så ut til å bli et problem for både Carlsen og Nepomnjasjtsjij, men et sekunddrama kom aldri.

I tårnsluttspillet presset Carlsen på for seier. Offensiven ble møtt av godt defensiv spill.

Millioner

Nepomnjasjtsjij er den eneste toppspilleren som leder innbyrdes mot Carlsen. Tallene viser fire seirer og ett tap. Statistikken strekker seg tilbake til da de var barn.

Carlsen tok sin første VM-tittel i langsjakk i 2013. Den kom mot indiske Vishy Anand, og han forsvarte den mot samme motstander året etter.

30-åringen har også VM-gull i hurtigsjakk (tre) og lynsjakk (fem). Til sammenligning har ikke «Nepo» vunnet noen verdensmesterskap som seniorspiller.

Det spilles nytt parti i Dubai søndag. Mesterskapet har deretter sin første av fem planlagte hviledager. Premiepotten er på 2 millioner dollar (17,8 millioner kroner), og vinneren får 60 prosent av summen. Ved omspill er fordelingen 55/45.

