Nissen er ute av Maskorama

I sesongens fjerde Maskorama-program var det Nissen som måtte ta av seg masken. Tidligere i sesongen er Frosken avslørt som Arve Juritzen, Heldiggrisen som Christian Ringnes og Havfruen som Haddy N'jie.

Bak masken til nissen var det selveste Abid Raja som skjulte seg. Han hadde tidligere blitt gjettet av dommerne, og var den flest nordmenn hadde stemt på.

RØK UT: Det var Abid Raja som gjemte seg i nissekostymet. Foto: NRK

De som enda ikke har måttet ta av seg masken er Nøkken, Snømonsteret, Dragen og Bamsen. Hvem kan skjule sg bak de siste fire maskene?

Dragen

Dragen har fått dommerne til å lure på om det er enten Atle Pettersen, Emil Meek, Stian Blipp eller Victor Sotberg som kan skjule seg bak masken. I de første introduksjonsvideoene er dragen i en grotte, og han forteller at han som barn har tilbragt mye tid i grotten sin.

Noen andre av hintene vi har sett er et sjakkbrett med figurer, der en drage står vendt mot resten, og ballonger.

Dragen. Foto: Julia Maria Haglestad / Fremantle / NRK

– Livet har ikke alltid vært en dans på orkideer og gode ideer, sier Dragen.

Han tror mange vil kalle Maskorama-deltakelsen for for et comeback - men sier han ikke er enig i det selv. Han har vært på mange reiser verden over, og i episode to holder han et egg han stryker over.

I tredje episode ser man at han kommer ut av hulen sin.

– Før jeg visste ordet av det hadde jeg ikke bare blitt invitert til fest, men blitt større en festen selv, sier Dragen, som sier at han lever livets glade dager i en verden han ikke trodde han hørte hjemme i.

Man ser også en rød bandana og en ring i hintvideoen. Etter å ha sunget på scenen overrekkes et nytt hint til dommerne - et plastikknesehorn - som fikk Nicolay Ramm til å gjette at Dragen er Marianne Antonsen.

I lørdagens episode vises et glass med to stjerner i, og Dragen avslører at han før har underholdt for tusenvis av mennesker. Man ser også et lykketroll, og Marion Ravn minner om at Atle Pettersen har en stemme i filmen Trolls.

Nøkken

En av deltakerne som har fått dommerne til å klø seg i hodet, er Nøkken. Det meste tyder på at det er en kvinne som skjuler seg inni kostymet, til tross for at Nøkken i utgangspunktet er en mannlig figur. I hint-videoene har vi fått se Nøkken i skogkanten ved et vann, med et oppslått telt.

I første episode ser man en musefelle og et brev med et frimerke fra Luxemburg. Det har fått dommerne til å spekulere i om det kan være Pia Haraldsen som skjuler seg bak masken - ettersom hun tidligere har vært sammen med prinsen av Luxemburg.

Også Mona Berntsen, Alexandra Joner, Maria Mena og Cecilie Skog har blitt nevnt av dommerne. Marion Ravn sier hun tror det må være en profesjonell artist.

Nøkken. Foto: Julia Marie Haglestad / Fremantle / NRK

I andre episode ser man klipp av et bord med kanapeer og et bord med fargerike bokstaver. Tre kors laget av pinner har også vært tilstede i flere av hintvideoene.

– Jeg elsker forandringer og det å bli noe helt annet – og i kveld føler jeg meg født på ny, har Nøkken sagt.

– Jeg har gått gjennom mange forandringer for å bli den beste versjonen av meg selv.

Hun elsker priser, glitter og gull, men sier ingenting kan måle seg med tjernet hennes. I episode tre ser man skyggen av en hest og en ørn i teltet, og en hvit limousin.

Til dommerne leverte hun en batteridrevet lyslenke.

I episode fire kommer Nøkken med subtile hint og hva som er skjønnhet og hva som er udyr - og at skjønnhet kommer an på øyet som ser. Kostymet hennes var pyntet med et ettall.

Hun sa også det var gøy å synge på farsmålet sitt forrige episode - da hun sang Creme de la Creme med bergensrapperen Kamelen.

Snømonsteret

Snømonsteret har vært en hard nøtt å knekke. Kostymet består av et loddent snømonster med ett øye, et belte med en stjerne og en caps med en stjerne. Både bokseren Ole Klemetsen, Didrik Solli-Tangen og Petter Northug har blitt foreslått av dommerne.

Snømonsteret forteller at veien mot perfeksjon har vært årelang. Han er i en iskiosk der han lager is, mens han forteller med en dialekt som dommerne mener enten må være fra Grenland- eller østfoldområdet. Vi har imidlertid sett før at Maskorama-deltakerne gjør til dialekten sin.

Snømonsteret. Foto: Julia Marie Haglestad / Fremantle / NRK

Det periodiske system er til stadighet synlig i hintvideoene, og i en kladdebok ser man E = MC^2 krysset over. Er Snømonsteret en som trosser tyngdekraften?

På samme ark står det også C6 x 12, med to streker under.

På et tidspunkt ser man Co - som er symbolet for kobolt, og nummer 27 i det periodiske system. Et annet hint fra videoene er teksten «il cielo e blu», som betyr «himmelen er blå» på italiensk.

Flere tegn tyder også på at Snømonsteret enten har en tvilling, er født i stjernetegnet tvillingen, eller er del av en duo.

– Mange ser på meg som et monster, sier Snømonsteret.

Han deler også hint om at han har vært satt i bås eller inne bak lås og slå. I fjerde episode sier han at han startet med håp i hjertet og en himmel full av stjerner han så opp til.

I videoen ser man en stjerneskikkert, en bok om astrologi og en rakett.

Bamsen

Bamsen sier hun er oppvokst blant erfarne leker, at hun har stått i hard konkurranse om livets gunst, og at hun tidlig visste at hun ikke ville være som de andre lekene.

I den første episoden ser man en vekter-uniform, og i tredje episode har Bamsen selv på seg et antrekk som kan minne om vektere eller politi.

Det blir også vist flere bøker - blant annet om bjørnefamilien og Olav den helliges fødested - på Ringerike.

Bamsen. Foto: Julia Marie Haglestad / Fremantle / NRK

På scenen er det ingen tvil om at Bamsen er en kort person. Tidligere blogger Emilie «Voe» Nereng, Margrethe Røed, Leah Behn og Sophie Elise blir nevnt av dommerne.

– Jeg har lært at man aldri skal gi opp drømmen sin, sier Bamsen i episode to.

I et spesialhint om Bamsen er en kurv med jordbær og følgende tekst:

«Sommer har kommet og sommer har gått. Gud har gitt oss jordbær og det er helt rått».

I lørdagens episode sykler bamsen langs en toglinje. Man ser også en kvinne i bunad.

Stedene Veggli og Kjerre har vært synlige i to av episodene, og Bamsen snakker om at det handler om å føle seg hjemme der man er.