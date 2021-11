Åpner opp om ukjent helseproblem: – Som om hjertet går på tomgang

Erik Valnes snakker åpent om at han har vært plaget med hjerteflimmer, noe som kun har vært kjent av få i landslagsmiljøet.

– Pulsen spretter plutselig opp mens du står i ro. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men det er som hjertet går på tomgang, og det er ikke behagelig, forklarer Valnes.

– Marerittet må jo være å få dette under et løp?

– Ja, skulle jeg få hjerteflimmer under et renn er det bare å stoppe, men jeg er grundig undersøkt og tror jeg er ferdig med hjerteflimmer og har kontroll på dette. Også har jeg har min teknikk for å unngå hjerteflimmer.

–Jøss, teknikk?

– Det handler jo litt om overskudd. Når jeg har overskudd er gjerne pulsen litt mer, hva skal jeg si, den responderer mer og da kunne pulsen gå opp. Hvis jeg kjørte et hurtighetsdrag og stoppet opp så spratt pulsen videre opp. Det var overskudd og høy puls som trigget. Det skjedde sjelden, men det skjedde. Og ofte etter hviledager. Og dette har jeg jo hatt i bakhodet.

Sprinteren, som det var diskusjon om skulle gå 15 kilometer klassisk i Ruka, svarte med å bli beste nordmann.

Erik Valnes ble fjerdemann, 1,1 sekund unna seierspallen. Nå har 25-åringen fra Sørreisa skaffet seg et godt utgangspunkt for å gå denne distansen i OL.

Erik Valnes etter målgang i verdenscupen i langrenn 15km for menn i Ruka, Finland.

– Når begynte du å tenke tanken om 15 klassisk i OL?

– Tjaa, etter at jeg gikk i mål i dag.

Valnes er tiltenkt både sprint og teamsprint i OL, og er altså i tillegg nå hyperaktuell for 15 kilometer-laget. Selv har han også en annen jobb han kunne tenkt seg: En etappe på stafettlaget.

– Det hadde vært en drøm, sier han.

–Er det forskjell på ditt mål og din drøm i OL?

– Ja, først må jeg komme meg til OL, og det mener jeg er realistisk. Og skal man representere Norge i OL da er det medalje som gjelder. Så det er målet.

– Drømmen?

– Det sier seg selv, det er gull!