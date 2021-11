FHI: Behov for forsterket overvåking av Omikron-varianten

Den nye koronavirus-varianten, som har fått navnet Omikron, vekker bekymring hos FHI. De mener det er grunn til å forsterke overvåkingen, og at det er viktig å oppdage tilfeller i Norge.

Hittil har virusvarianten vist seg å bre seg raskt i deler av Sør-Afrika. Positive koronatester fra innreisende fra sørlige afrikanske land blir derfor prioritert for screening.

Foreløpig er det ikke holdepunkter for at Omikron, som er navnet på bekyrmingsvarianten B.1.1.529, har særlig spredning utenfor sørlige Afrika, men sjansen for at det kan skje blir vurdert som stor av FHI.

Ifølge britiske helsemyndigheter har den nye virusvarianten et piggprotein som er svært annerledes enn det originale koronaviruset, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Tidlige undersøkelser tyder på at virusvarianten har forhøyet risiko for reinfeksjon, som vil si at tidligere koronasmittede kan bli smittet på nytt.

Flere land, inkludert Norge, har inført reiserestriksjoner fra sørlige afrikanske land som følge av den nye virusvarianten.