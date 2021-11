Comeback-Østberg: – Det var så brutalt som jeg hadde fryktet

Ingvild Flugstad Østberg fikk et tøft gjensyn med verdenscupen da hun endelig var tilbake i sporet.

Den meritterte 31-åringen var endelig tilbake i et verdenscuprenn for første gang siden mars 2020.

Comebacket endte med 33. plass, 1:52 bak vinneren Frida Karlsson.

– Det var så brutalt som jeg hadde fryktet det kunne være. Men jeg må si det var gøy å stå på start. Det var litt rart å kjenne på. Jeg har savnet det, sier Flugstad Østberg til TV 2.

– Startnervene var de samme som for halvannet år siden, så det var godt å kjenne på.

Flugstad Østberg var i godt humør etter lørdagens iskalde 10 kilometer. Foto: Petter Northug

– Tok du deg helt ut i dag?

– Nei, jeg klarte ikke det. Det var ikke sånn at jeg ikke hadde noe igjen da jeg kom i mål. Den har jeg ikke helt i dag. Det blir noen vanvittige avstander. Jeg er veldig langt unna, men i dag var det viktigste å være på startstreken.

Langrennsløperen, som i lang tid har hatt startnekt grunnet helseproblemer, håper på en raskt stigende formkurve den kommende tiden.

– Jeg vet jeg trenger en del skirenn for å gå fort. Jeg får håpe at det er dette jeg trenger for å gå fort fremover.

Lillehammer og Davos neste

Til TV 2 forteller Østberg at det nå er Lillehammer og Davos som er konkurranseplanen fremover.

– Jeg må finne en best mulig plan for at det skal gå fort. Så må jeg gjøre meg fortjent til å få gå også, sier Gjøvik-jenten.

Frida Karlsson vant 10 kilometeren med 13.7 sekunders margin foran Therese Johaug.

– Skal en stå øverst på pallen må alt klaffe. Jeg manglet det siste giret, selv om grunnformen er bra. Jeg håper at jeg skal få dette giret til OL, sier Johaug til TV 2.