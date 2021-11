Snakker ut etter sjokk-sparkingen: – Jeg fikk en uggen følelse

Han hadde ingen anelse om hva som var i ferd med å skje.

Larsen hadde fått en forespørsel om han kunne møte på Jordal senere på dagen.

– Egentlig skulle jeg ut og spise med sønnen min, så jeg var usikker på om jeg i det hele tatt skulle møte opp. Jeg ringte og hørte om det var noe viktig eller om jeg kunne få referat fra møtet, sier 45-åringen under et lengre intervju med TV 2 hjemme på Lørenskog under et døgn etter sparkingen.

Han skjønte at det var noe viktig da sportssjef Frikk Juell kom hjem til han. Sportssjefen ga han den tunge beskjeden.

Avgjørelsen om å sparke hovedtreneren ble tatt dagen etter at Vålerenga tapte mot Ringerike.

Larsen tror at det var en spontan avgjørelse.

– Tillitsbrudd

Nye Jordal Amfi skulle endelig fylles, stjernespillere ble hentet og det var nærmest unison enighet om at Vålerenga hadde den sterkeste spillertroppen.

45-åringen kjente på presset. Det var kun å bli norgesmester som var godt nok.

Etter 21 kamper var det over. Da lå laget på 4. plass på tabellen. Resultatene hadde ikke vært gode nok.

Larsen er enig. De burde hatt flere poeng. Han forstår at klubben ønsket å gjøre en endring, men at det skulle bli å fjerne han, var overraskende.

Selv om sparkingen kom som et sjokk, hadde han fått kjenne på at ikke alle var fornøyd med jobben han gjorde.

ÅPNER OPP: Kenneth Larsen mener Vålerenga har vært for utålmodige. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Jeg fikk en uggen følelse etter kamp 16. Da snakket jeg med Rune Syversen (styremedlem, jou anm). Han mente at jeg burde ha tatt en avgjørelse som jeg ikke tok. Det mente han var et tillitsbrudd, sier han.

– Hvilken avgjørelse var det snakk om?

– Det var en avgjørelse rundt en spiller. Jeg vil ikke si så mye mer om det, svarer Larsen.

Syversen har fått høre hva Larsen har sagt. Han svarer følgende:

– Det er en påstand som får stå for Kenneths regning. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer.

– Det stemmer ikke

Larsen vet at flere i klubben ble overasket over sparkingen, og han tror det var en spontan avgjørelse som ble tatt over hodet på sportssjef Frikk Juell.

Han tror at det er styreleder Jan Tore Kjær og styremedlem Rune Syversen som står bak avgjørelsen.

Kjær avviser dette.

Juell svarer følgende på den påstanden:

– Det stemmer ikke. Som i stort sett alle bedrifter foreligger det prosesser bak større beslutninger. Det har også vært i dette tilfelle nå, men det er jeg som har siste ord på sport.

Han avviser også at dette var en spontan avgjørelse.

– Som i all toppidretten, blir man også i Vålerenga evaluert forløpende! Etter kamp 16. hadde vi et møte med styret hvor vi redegjorde for manglende resultater. Det klarte jeg ikke lenger å forsvare, sier Juell.

– Feil trener

Larsen mener at om klubben skulle ha så dårlig tålmodighet burde de hentet en annen trener.

– Jeg visste at det kom til å ta lang tid å få innarbeidet en ny måte å spille på. De viser ganske liten tålmodighet til å få til noe, da jeg kun fikk 21 kamper. Skulle de lede serien i oktober eller november så hentet de feil trener, sier han.

45-åringen mener at om det var styret som tok avgjørelsen alene, er behovet for et sportslig styre lite.

– Da trenger vi ikke noe sportslig styre. Da kan hvem som helst si meg opp. Alle kan lese om du er nummer en eller ti på tabellen, sier han.

– Kan du forstå hvorfor du nå ikke lenger var ønsket med videre?

– Vålerenga er en stor klubb med mange ansatte. De trenger interesse rundt klubben, og de trenger å ligge i toppen for å få nok inntekter og publikum. Jeg forstår at de ville gjøre grep da resultatene uteble, svarer Larsen.

VIL TILBAKE: Kenneth Larsen er klar på at han vil tilbake som hovedtrener. Foto: Annika Byrde

Usikker fremtid

Klubblegenden tror at spillergruppa fortsatt hadde tro på prosjektet. Etter at TV 2 fredag delte nyheten om at han var ferdig i klubben, har flere av spillerne ringt og støttet sin tidligere trener.

Selv om han naturligvis er skuffet over at han kun fikk fire måneder som hovedtrener i Vålerenga, ser han tilbake på det som en positiv opplevelse.

– Det er en bra spillergruppe og det har vært fint å jobbe med de som har vært der i det daglige arbeidet. Jeg synes det har vært moro å være på Jordal igjen, sier han.

Larsen både håper og tror at Vålerenga vil avslutte sesongen som norgesmester.

– Det er noen år siden sist og det har vært noen trenere på veien som har mislyktes. Jeg er ganske sikker på at vi ville klart det. Samtidig tror jeg fortsatt at Vålerenga blir norgesmester. Det er bare synd at ikke jeg fikk sjansen til å vise at vi kunne klare det, sier han.