Johaug knust av svensk rival i sesongåpningen: – Overraskende

Etter en småskuffede start på verdenscupsesongen for kvinnene i fredagens sprint sett med norske øyne, var det distanseløpernes tur lørdag i 10 kilometer individuell start.

Det ble en thriller mellom Therese Johaug og Frida Karlsson.

Johaug gikk først ut, men var på alle målingene underveis noen få sekunder bak sin svenske rival. Det ble tøft for Johaug på de siste to kilometerne i den bitende kulden, og hun tapte masse tid. Frida Karlsson holdt unna og vant rennet med 13.7 sekund.

Se målgangen i videovinduet øverst!

Tyske Katharina Hennig ble nummer tre, bare 1,5 sekund bak Johaug.

– Litt overraskende var det etter å ha sett Johaug forrige helg på Beitostølen og jeg tenkte det ville bli vanskelig å slå henne i Ruka. Jeg er litt overrasket over at Frida vant, men hun gikk vanvittig bra, sier Petter Northug.

– Jeg tror ikke dette var et toppløp av Johaug. Hun gikk bedre forrige helg, og den krafta og roen som Frida hadde var ikke der i dag.

Han antyder at Johaugs dominans kan være over.

– De er på to forskjellige veier i karrieren. Therese begynner å bli eldre, mens Frida kan utvikle seg i flere år, og Therese må krige for å holde de unge bak seg, sier Northug.

Et hyggelig gjensyn var at Ingvild Flugstad Østberg var med fra start. Forrige gang 31-åringen gikk et verdenscuprenn var under stafetten i Lahti 1. mars 2020. Gjøvik-kvinnen har hatt problemer med egen helse, og fikk forrige sesong startnekt i verdenscupen.

Jeg tror ikke hun fikk med seg noen god følelse herfra, tro

Lotta Udnes Weng, Ragnhild Haga, Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng var de øvrige norske i aksjon.

Søndag venter 10 km jaktstart i minitouren i Ruka. Neste helg beveger verdenscupen seg til Lillehammer.