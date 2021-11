Bjarte (33) og familien kom fra Sør-Afrika: – Kunne gå rett ut til parkeringsplassen

Bjarte og Abigail Onsrud og de to barna havnet midt i mutantkaoset da de skulle reise hjem fra Sør-Afrika.

Familien fra Gjøvik hadde vært på besøk hos familie i Sør-Afrika, og satte seg på flyet hjem til Norge torsdag kveld.

Da hadde enda ikke nyheten om den nye mutanten Omikron spredd seg rundt i verden.

Men da de mellomlandet i Nederland var tonen en helt annen.

I løpet av natta hadde det begynt å komme urovekkende meldinger om en ny, og svært smittsom mutant.

Ble stanset

Da passasjerene om bord i flyet som landet på Schiphol i Amsterdam gjorde seg klare til å forlate flyet, ble de stanset.

Bjarte Onsrud, kona Abigail og de to små barna måtte derfor tilbringe flere timer om bord i flyet, før nederlandske myndigheter bestemte seg for hva de skulle gjøre med passasjerene.

Etter hvert fikk de komme inn til en avskilt del av terminalen, hvor alle måtte testes. Lørdag ble det kjent at 61 av 600 passasjerer som kom fra Sør-Afrika til Nederland hadde testet positivt.

– Det var litt overraskende at det var så mange. Det var heller ikke så voldsomt stor plass i terminalen, så vi var jo tett på, sier Onsrud til TV 2.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Ingen kontroll

Familien fikk etter hvert negativt prøvesvar, og kunne dermed reise tilbake til Norge. Fredag kveld kunngjorde norske myndigheter at de hadde innført strenge innreiserestriksjoner for reisende fra Sør-Afrika og syv andre land.

Dette innebærer at alle, uavhengig av om man er vaksinert eller ikke, må i karantene ved hjemkomst fra en av disse landene.

Men da Onsrud og familien landet på Gardermoen lørdag morgen, var det ingen kontroll.

– Det var ikke så mye oppfølging, og vi vandret rett inn i bagasjehallen. Så var det en person som spurte om vi var vaksinert, og da kunne vi i realiteten gå rett på parkeringsplassen, sier han.

– Får knapt åpne døra

Men 33-åringen, som selv er lege, følte et behov for å fortelle at de kom fra Sør-Afrika.

Først da ble de tilbudt test og et opphold på karantenehotell. Den første hurtigtesten var negativ.

– Nå kom dette veldig fort, så de har sikkert ikke hatt tid til å forberede seg. Men når man skal iverksette oppfølging, må man sette i gang et apparat for å følge opp, sier Onsrud.

Nå venter minst tre døgn på karantenehotell for familien.

– Vi har fått to enkeltrom som vi får dele på. Vi får knapt lov til å åpne døra, og frisk luft virker det heller ikke ut som det er en prioritet på, sier 33-åringen.

Forsterker innsatsen

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa til TV 2 fredag kveld at politiet vil forsterke sin innsats på grensen.

– Nå gjelder det klare regler for de som kommer fra disse landene. Da må folk forholde seg til det, eller så kan de risikere bøter og bortvisning hvis de ikke er norske, sier statsråden.

Hun oppfordrer alle om å sterke følge påleggene fra myndighetene om karantenehotell og testing.

– Vi har alle en felles interesse for å forsinke denne nye smitten og bremse smittespredning mest mulig. Det vil bli aktuelt for politiet å følge de som eventuelt ikke følge reglene, sier Enger Mehl.