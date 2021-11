William (10) får vaksinen: – Vi får livet tilbake

Fredag besluttet regjeringen at barn over fem år med alvorlig underliggende sykdom, skal få koronavaksinen. Det vil bety mye for William og familien hans.

Koronapandemien har satt store begrensninger for William (10). I ett og et halvt år har livet vært satt på vent for ham og familien.

– Vi er jo en familie som elsker å være på farten, dra på kino og museum, og på ferie til familien i Sverige. Alt det har jo blitt borte, forteller mor Elin Gunnarsson til TV 2.

William har den sjeldne muskelsykdommen nemalin myopati. Til enhver tid trenger han hjelp til å puste og til å bevege seg.

– William har ikke egen hostekraft. Vi bruker en maskin som hoster for ham, for å få beveget på slim og litt forskjellig, sier hun.

OMSORG: William får hjelp av assistenter. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

For å skjerme sønnen for smitte, har familien nærmest isolert seg hjemme under pandemien. Lillesøster Hedda har hatt hjemmeskole.

– Jeg trenger ikke å lyve og si at det er kjempemorsomt med to barn som er hjemme hele tiden, og det går på skolearbeid. Det blir firkantede og triste dager. Selv om vi hele tiden har prøvd å gjøre det beste ut av det, finnes det andre ting i livet enn å ha hjemmeskole, forteller hun.

– Det endrer alt

Fredag kom nyheten om at regjeringen vil gi vaksinen til barn fra fem til elleve år, med alvorlig underliggende sykdom.

– Det var en dag å feire. En nyhet som var både lettende og fantastisk på samme gang. Vi har ventet i ett og et halvt år tross alt, sier Gunnarsson til TV 2.

ØYEPEKEMASKIN: Gjennom en maskin kan William kommunisere med blikket. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Et vaksinestikk vil bety mye for livet til William. Gjennom en «øyepekemaskin» kan han kommunisere ved å bruke blikket. På spørsmål om hva han synes om at han nå får vaksinen, svarer han ved hjelp av maskinen. Symbolene for «super» og «godt» dukker opp på skjermen.

– Det endrer alt, da kan de komme på skolen og treffe sine klassekamerater, dra på kino og på kjøpesenteret igjen, sier Gunnarsson.

– Må vurdere fra andre land

Mens Danmark har besluttet at alle barn over fem år skal få tilbud om koronavaksinen, holder Norge fortsatt igjen. Folkehelseinstituttet (FHI) skal vurdere om Norge skal følge etter våre naboland.

– Det viktigste er å se på hvilken sykdomsbyrde barn utgjør selv, altså hvor mange som blir alvorlig syke. Det er det ikke veldig mange som blir, sier Margrethe Greve-Isdahl til TV 2.

Hun er overlege og leder barnevaksinasjonsprogrammet ved FHI.

– Vi må vurdere fra andre land som har kommet før oss i vaksinasjonen om de finner sjeldne bivirkninger som er viktig å ta med i avveiningen, om det er mer nytte enn ulempe, sier Greve-Isdahl.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener det er viktig å vurdere nytten opp mot risikoen for bivirkninger.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Uio. Foto: Frode Sunde / TV 2

– For barn er det en del vi enda ikke vet om bivirkninger, spesielt når det gjelder de sjeldne. Samtidig er nytteeffekten hos friske barn veldig uklar, ettersom det er en gruppe som i liten grad får symptomer, sier hun.

– Vi må huske at barn ikke er små voksne, sier Grødeland.

Betyr mye

Det er flere ting lillesøster Hedda gleder seg til, når storebror får sitt første stikk.

– Dra til Sverige og kanskje gå på kino, sier hun.

For William og familien vil et vaksinestikk bety mer enn for mange.

– Vi får tilbake livet, sier Gunnarsson.