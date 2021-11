Varsler nok en prisrekord

Tall fra NordPool viser at strømprisene vil ligge på nesten 2 kroner per kilowattime i hele landet på søndag.

Dermed blir lørdagens høye tall med et gjennomsnitt på 1,48 kroner slått.



I Midt- og Nord-Norge stiger prisen til 1,92kr per kilowattime. Det er før påslag, avgifter og nettleie.

Dyrest blir det søndag kveld. Da vi prisen for strøm ligge på 2,45 kroner per kilowattime mellom klokken 18 og 19 i Sør-Norge. Det blir noe høyere pris i nord med en pris på 2,5 kroner per kilowattime.