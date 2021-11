Knuser alle rekorder med sitt nye album

19. november lanserte Adele sitt etterlengtede album «30». Da hadde det vært stille fra superstjernen siden forrige album kom i 2015, og ny musikk var derfor svært etterlengtet fra fansen.

Nå viser det seg at albumet knuser alle rekorder, og har kapret tittelen som det raskest selgende albumet i 2021 både i USA og i Storbritannia.

Det skriver CNN.

Førsteplass i seks uker

Og det tok bare tre dager før Adele hadde knust rekorden i USA. Det skjedde etter at hun solgte over 660.000 eksemplarer av sitt nye album.

Albumets ledende singel «Easy on Me» har ligget på førsteplass i Storbritannia i seks uker, etter at den slo rekorden for den mest strømmede singelen i løpet av én uke.

Det etterlengtede albumet har mottatt blandede tilbakemelding fra kritikerne. Her hjemme har NRK og VG gitt terningkast fire, mens Dagbladet har trillet en femmer.

– Dette er mitt album

I et intervju med Vogue har den britiske superstjernen forklart at albumet er hennes måte å forklare skilsmissen fra mannen til deres felles sønn.

– Albumet er sensitivt for, bare med tanke på hvor mye jeg elsker det. Jeg har alltid sagt at «21» ikke tilhører meg lengre. Alle andre tok det inn i hjertet sitt, men jeg kommer ikke til å gi slipp på dette. Dette er mitt album, sa hun i intervjuet.