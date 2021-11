Første navn frigitt etter drukningen i den Engelske Kanal

Den kurdiske kvinnen kom fra nordlige Irak.

Hun het Maryam Nuri Mohamed Amin og ble 24 år. Hun ville gjøre et forsøk på å krysse kanalen for å gjenforenes med sin forlovede. Det melder BBC.

Hun og 26 andre druknet etter at båten de satt i sank.

Ulykken er den dødeligste som har rammet den kjente migrantruten mellom Frankrike og Storbritannia.

– Vil ikke tillate at kanalen blir en kirkegård

Frankrikes president Emmanuel Macron sa onsdag kveld at han ikke vil tillate at kanalen blir omgjort til en kirkegård.

Han lover samtidig at han vil finne ut hvem som er ansvarlig for tragedien.

Macron ba samtidig om et hastemøte.

Storbritannias statsminister Boris Johnson innrømmer i et krisemøte onsdag kveld at innsatsen for å stoppe strømmen ikke har vært god nok.

– Kriminelle gjenger ar sluppet unna med drap, sa Johnson.

Åpner drapsetterforskning

Den franske påtalemyndigheten har åpnet drapsetterforskning etter den tragiske hendelsen. Det etterforskes som uaktsomt drap.

Franske myndigheter opplyser torsdag at fem personer er pågrepet, mistenkt for menneskesmugling med direkte tilknytning til forliset.

– Denne katastrofen i Kanalen er en tragedie, tvitrer Frankrikes statsminister Jean Castex.