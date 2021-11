Stormen Arwen i ferd med å blåse fra seg i Storbritannia

Den britiske værtjenesten Met Office opplyser at den kraftigste vinden var i Nord-England, med 43,8 meter i sekundet målt i Brizlee Wood Northumberland.

Rundt 120 lastebiler ble sittende fast i snøen nær Rochdale. Det er ytterligere farevarsel om vind, snø og is over hele Storbritannia lørdag.

Rødt farevarsel

Det ble sendt ut et sjeldent farevarsel på rødt nivå fra klokka 15 fredag fram til klokka 2 natt til lørdag. Det er ventet at vinden avtar og at nivået justeres til oransje og gult for resten dagen. Det kan likevel ventes svært sterke vindkast i enkelte områder, ifølge værtjenesten.

Folk blir rådet til kun å reise dersom det er strengt nødvendig, og vinden har gjort skade over store områder i Storbritannia over natten.

KRAFTIG VIND: En lastebil har blåst over enda som følge av den kraftige vinden Foto: Owen Humphreys / AP

I Nord-Irland døde en mann da han ble truffet av et fallende tre i County Antrim fredag, og en annen mann ble truffet av et fallende tre i Cumbria. I Skottland mistet 80.000 mennesker strømmen, melder BBC.

Kraftig vind

Vindkast over natten påvirket en stor del av Storbritannia, ifølge Met Office, med skader på bygninger og nedblåste trær.

STORE SKADER: Et hus har delvis falt ut og truffet en bil Foto: Owen Humphreys / AP

Vinden kom opp i 38 meter i sekundet i County Down i Nord-Irland, mens Inverbervie på nordøstkysten av Skottland opplevde vindkast med en hastighet på 35 meter i sekundet. I Aberporth i Wales var vindstyrken 34 meter i sekundet.

Det har vært strømbrudd flere steder, veier har blitt stengt av fallende gjenstander i de verst rammede områdene i Skottland, og alle togavganger nord for Newcastle ble innstilt etter vind og kraftig regnvær og snøbyger.

Det er ventet at det kalde været fester grepet over helgen nordøst og nordvest i England, i Yorkshire, West Midlands og East Midlands.