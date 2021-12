Frykter eksamenssmitte: – Flere planlegger å møte tross symptomer

Flere studenter ved Handelshøyskolen BI og Universitetet i Agder reagerer på at skolen ikke ønsker å endre eksamensformen fra skoleeksamen til hjemmeeksamen på flere eksamener.

Nå er studentene bekymret for at flere studenter kommer til å møte opp på eksamen med koronasymptomer, for å slippe å måtte ta eksamen på nytt ved en senere anledning.

KRITISK: Berge er student ved BI Bergen Foto: Privat

Johannes Kårstad Berge er en av studentene ved BI Bergen. Han reagerer på at man ikke legger om til hjemmeeksamen for flere eksamener.

– Det er flere studenter som mener dette er rart, sier Berge.

Ifølge Berge er det flere som har planer om å stille på eksamen til tross for symptomer.

Også på den anonyme sosiale medier-plattformen Jodel skriver flere studenter at de kommer til å møte opp på eksamen med symptomer.

JODEL: På Jodel er det flere som stemmer for at de vil stille på eksamen Foto: Skjermdump

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

Ingen retningslinjer

Det er ingen retningslinjer på hva som gjelder eksamen ved universitetene, hverken lokalt eller nasjonalt.

Prorektor ved Handelshøyskolen BI, Bendik M. Samuelsen, forteller at BI gjennomfører cirka 82 prosent av alle eksamener som digitale hjemmeeksamener.

– Ved gjennomføring av skoleeksamen vil det være maksimalt mellom 50 og 100 studenter per rom under eksamen, sier Samuelsen.

Han opplyser samtidig at det vil ved noen få eksamener være 250 studenter tilstede.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er 85 prosent andre eksamensformer enn fysisk skoleeksamen. Det samme gjelder for Universitetet i Bergen (UiB).

Høyskolen Kristiania bekrefter også at de har gått over til digitale løsninger.

Universitetet i Sørøst-Norge har bestemt å gjøre alle eksamener før jul til hjemmeeksamener. Årsaken er et økende smittetrykk på flere av skolens campuser.

– Skulle vi legge om, så var dette tidspunktet. Det er en hel rekke forhold som gjør at jeg, sammen med beredskapsorganisasjonen, har landet på dette, sier rektor Petter Aasen til Khrono.



Ved Universitetet i Bergen har de valgt å ha minst mulig fysisk eksamen som et føre var-prinsipp. Prorektor Pinar Heggernes sier det også er viktig å gi studentene mest mulig forutsigbarhet.

– Vi ønsker å gi studentene våre mest mulig forutsigbarhet og har derfor valgt å gå for planene vi lå før sommeren, sier Heggernes.

– Bryter med prinsippene

Det er ikke kun studentene på BI i Bergen som reagerer på at det gjennomføres skoleeksamen.

Student Aksel Solberg forteller at studenter på Universitetet i Agder har jobbet lenge med å få endret skoleeksamen om til hjemmeeksamen, uten hell.

Solberg kjenner til at medstudenter med koronasymptomer, med nærkontakter som er bekreftet smittet, unngår å teste seg i frykt for å gå glipp av eksamen.

– De som har skjønt at de mister eksamen om de er positive, har ikke testet seg, selv om de har symptomer. Disse går på campus for å lese og for å avlegge eksamen.

Det får universitetetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen til å reagere sterkt.

– Det mener jeg er å bryte med de prinsippene som nasjonale og lokale myndigheter har satt. Og vi forventer at våre studenter følger nasjonale og lokale forskrifter og regler, sier hun til TV 2.

REAGERER: Seunn Smith-Tønnessen er universitetsdirektør på Universitetet i Agder. Foto: Kjell Inge Søreide / UiAs hjemmeside

Universitetsdirektøren sier at 85 prosent av alle eksamenene gjøres hjemmefra, men at nærmere 100 eksamener må gjennomføres fysisk på skolen.

Årsaken er at i noen fag er ikke hjemmeeksamen tilstrekkelig nok, som praktiske eksamener, ifølge Smith-Tønnessen.

– Vil dere gjøre skoleeksamenene om til hjemmeeksamen for imøtegå de studentene som er redd for å bli smittet?

– Nei, det vil vi ikke, svarer hun.

TV 2 har vært i kontakt med BI, UiB og UiO som alle sier at det er mulig å benytte seg av egenerklæring ved sykdom på eksamensdato.

BI opplyser i tillegg at de vil gjøre en vurdering dersom det skulle vise seg at enkelte eksamener får store avvik ved oppmøte.

– Nesten alle vil bytte eksamensform

Også ved BI i Oslo gjennomføres skoleeksamen.

– Vi er bekymret for at folk kommer til å møte opp på eksamen med smitte, sier student Gerhard Solem til TV 2.

BEKYMRET: Gerhard Solem er student ved BI Oslo. Foto: Privat

Solem mener det er forståelig at studentene velger å møte opp til tross for symptomer. På BI er det nemlig standard å ha fire fag hvert semester. Er man syk gjennom hele eksamensperioden, og velger å holde seg hjemme hele perioden, må alle de fire fagene tas opp igjen senere i studieløpet.

– Det vil gå utover studentenes studiehverdag å potensielt måtte ha åtte fag på et semester, forklarer Solem, og understreker samtidig at det er mulig å fordele eksamenene utover flere semestre.

Han forteller at de aller fleste ved skolen nå ønsker hjemmeeksamen.

– Det er gjennomført meningsmålinger internt i klassene ved skolene. Her har nesten alle studentene svart at de ønsker å få eksamen byttet om til hjemmeeksamen, sier han.

Solem opplyser at studentene er mest redd for at de risikerer å ikke kunne feire jul på normal måte.

– Det er jo ikke så veldig høy risiko for at vi blir alvorlig syke, men det er snart jul og vi ønsker å kunne feire med besteforeldre og andre familiemedlemmer som kan bli alvorlig syk, sier han.

BI: Følger med på råd og anbefalinger

Kommunikasjonssjef ved BI, Ole Petter Syrrist-Leite, sier til TV 2 at BI har stor forståelse for studentenes bekymringer.

– Som i samfunnet generelt oppfordres studentene til å holde seg hjemme ved sykdom og ikke møte til eksamen ved symptomer på COVID-19, skriver Syrrist-Leite i en melding.

– BI følger kontinuerlig norske helsemyndigheter råd og anbefalinger, og er forberedt til å tilpasse drift ved innføring av eventuelle lokale og nasjonale tiltak, fortsetter Syrris-Leite.

Samuelsen svarer at skolen har stor forståelse for at studentene er bekymret for smittesituasjonen i samfunnet og hvilken påvirkning det kan ha for gjennomføring av eksamen og studieprogresjon.

– Som i samfunnet generelt oppfordres studentene til å holde seg hjemme ved sykdom og ikke møte til eksamen ved symptomer på COVID-19, sier Samuelsen.