Nakstad med beroligende beskjed: – Utgjør ikke en risiko

Julebord og julegrantenninger avlyses for å unngå smitte. Nå ber assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad folk om å slappe av.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ga fredag et navn til den nye virusvarianten som først ble oppdaget i Sør-Afrika tidligere denne uken.

Omikron blir omtalt som en variant å være bekymret for. Så langt er viruset påvist i Belgia, mens Tyskland trolig har påvist sitt første tilfelle etter at en smittet person kom tilbake fra Sør-Afrika.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at det ikke tyder på at smittespredningen av Omikron er stor.

– Men hvis dette er en mer smittsom variant, og vi fortsetter å leve som vi gjør nå, vil denne varianten overta akkurat slik som deltavarianten gjorde for en stund siden, sier Rostrup Nakstad.

– Vil hjelpe

Så fremt Omikron-varianten ikke er påvist i Norge, sier den assisterende helsedirektøren at det viktigste blir å snu smittespredningen som nå har pågått i flere måneder.

– Vi får hittil god hjelp av vaksinene, og etter hvert også den tredje dosen. Det ser vi fra andre land at vil hjelpe og gi færre innleggelser, sier han.

Rostrup Nakstad sier det ikke er grunn til å frykte en ny lockdown.

– Bred nedstenging av samfunnet er ikke like målrettet og effektivt fordi 90 prosent er vaksinert. Det gjelder å finne de tiltakene som stanser smittespredning i praksis. Det er ganske krevende, men vi har ganske mange verktøy som fungerer, det vet vi . Men vi trenger selvsagt at de etterleves og at folk følger dem.

– Har ikke anbefalt det

De siste dagene har det kommet meldinger om at store bedrifter avlyser julebord, og i Drøbak besluttet kommuneoverlegen å avlyse julegrantenningen på grunn av smittesituasjonen.

– I samråd med kommuneoverlegen lager vi i år julestemning på torget over flere timer, mens vi venter på å igjen kunne samle mange mennesker til tradisjonell julegrantenning på torget, heter det på Frogn kommunes hjemmesider.

Det mener Rostrup Nakstad ikke er nødvendig.

– Vi har ikke anbefalt det. Når vi lever som vi gjør nå, er vi i kontakt med mange hundre mennesker hver dag. Du kan bare begynne å regne på fra du står opp og til du kommer hjem igjen. Da blir ikke det å stå utendørs en times tid på en julegrantenning noen ekstra risiko egentlig, sier han.

Endrer ikke rådene

Heller ikke å møte kollegaer på julebord gir noen utpreget risiko.

– Det å møte kollegaer på julebord, så fremt alle er friske, utgjør heller ingen risiko. Det man må huske på er at om man er syk eller noen av de du skal møte er syke, da må man holde seg hjemme.

Det var også FHI klar på i et intervju med TV 2 fredag.

– Vi følger nøye med på utviklingen både med tanke på innleggelser og smitte. Slik som situasjonen er nå, ser vi ikke noen grunn til å endre rådene om julebord på nasjonalt nivå, sa fagdirektør Frode Forland i FHI.