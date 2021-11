Det er meldt om brann i en oppdrettsbåt i Sortlandssundet. To personer måtte hoppe over bord.

Like før klokken 10 lørdag morgen melder politiet på Twitter at det brenner i en oppdrettsbåt ved et oppdrettsanlegg.

– To personer har hoppet i vannet og sitter nå på oppdrettsmerdene, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt Kai Eriksen.

Selskapet skal ha fått varslet en del andre båter i nærheten, som skal bistå med slukningsarbeidet.

Sortlandssundet/Blokkan: melding om brann i oppdrettsbåt ved et oppdrettsanlegg. Ikke meldt om personskader, nødetatene er på veg mot stedet — Politiet i Nordland (@politinordland) November 27, 2021

Det skal ikke være meldt om personskader.

– Det er lang reisevei så politiet har ikke komt frem til stedet enda, opplyser Eriksen.

Rett etter klokken 11 melder politiet at de to personene er reddet opp fra vannet. De er begge to uskadd.

Politiet opplyser at de er på stedet og foretar undersøkelser og avhør.