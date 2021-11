Stjernespiller returnerer til Norge

Hockeypensjonist David Booth (37) bøttet inn scoringer for Manglerud Star for halvannet år siden.

Nå hentes amerikaneren tilbake til Norge for å redde sesongen til Vålerenga.

– Vi får en klassespiller som har prestert godt i verdens beste liga over mange år. Vi henter ham med en forventning om at han er en lederskikkelse som går foran og forventer høy standard av seg selv og sine medspillere, sier sportssjef Frikk Juell.

Etter at flere av lagets nøkkelspillere har skadet seg har klubben jaktet forsterkninger. Behovet for å hente inn nye spillere ble styrket etter at toppscorer Mika Partanen måtte forlate torsdagens oppgjør mot Ringerike med kneskade, som trolig vil holde finnen på sidelinjen lenge.

– Signalene vi har fått er at Partanen er ute i 6-8 uker. Men det kan endre seg i positiv eller negativ forstand. Vi vet mer når legene vår har fått sett skikkelig på MR-bildene, sier Juell.

– Er det flere spillere på vei inn?

– Vi har muligheten til å hente en import til, og følger markedet tett. Så får vi se om den riktige muligheten dukker opp.

Herjet for Manglerud

Booth får ingen enkel oppgave med å følge opp sitt forrige Norgesopphold. Det smalt som en bombe i hockeymiløjet da NHL-veteranen signerte for Manglerud Star i desember 2019. Amerikaneren, med over 500 kamper i verdens beste liga, ble en umiddelbar suksess og scoret 20 mål på 22 kamper før sesongen ble stoppet av pandemien.

Det ble det siste hockeyverden fikk se av Booth frem til nå. Vålerenga har lokket Booth ut av pensjonisttilværelsen og håper 37-åringen først skal skyte de kongeblå oppover på tabellen i Fjordkraft-ligaen. Og deretter til NM-gull.

– Vi er helt overbeviste om at han kommer til å heve laget. Jeg er ikke i tvil om at dette kommer til å være en bra forsterkning for oss. Selv om han ikke har spilt på halvannet år, så har han jobbet som trener. Så han har vært mye på is. Så vi er ikke bekymret for formen hans.

Må på trenerjakt

Storsigneringen presenteres dagen etter det ble kjent at Vålerenga sparket hovedtrener Kenneth Larsen (45). Etter tapet mot Ringerike Panthers torsdag kveld økte avstanden fra Vålerenga opp til serieleder Stjernen til hele 11 poeng.

Samme kveld mistet klubbledelsen både tålmodigheten og tilliten til Larsens prosjekt.

Det er fortsatt uklart hvem som skal lede Vålerenga ut sesongen, men i lørdagens hjemmekamp mot Lillehammer vil Espen “Shampo” Knutsen ha ansvaret sammen med keepertrener Joachim Svendsen.

Knutsen har hatt en rolle rundt Vålerengas A-lag siden 2005 og var Larsens assistent frem til sparkingen.

– Alt vi kan si nå er at Espen og «Joa» leder laget mot Lillehammer, sier Juell.