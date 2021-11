Trosser dødsrisiko: – Det er farlig, men jeg kan ikke fortsette å være her

Rebin fra Kurdistan er redd. Men det eneste han tenker på er å forsøke igjen.

Du kan se dem fra motorveien. Blant trær og søle er det satt opp små telt. Her og der brenner bål. Det lukter varm kylling. Fra en varebil deler organisasjonen Emmaüs ut ukas varme måltid. Folk flokker til bilen for å få sin rasjon. Det er bare noen kilometer ned til strendene på den franske siden av kanalen. Vi er i hjertet av Europa.

FARLIG FERD: Rebin viser et bilde fra kryssingen han var med på, men som ble avbrutt. Bildet er tatt av fra politiets helikoptre og har stått på trykk på en nettside. Flere ganger har han blitt vist tilbake av politiet, på vei til Storbritannia Foto: Santiago Vergara/TV 2
SANDDYNER: Migranter gjemmer seg også i sanddynene, før de skal legge ut på havet. Foto: Santiago Vergara S.
UMULIG: Ofte drar 10-20 båter samtidig fra strendene utenfor Calais. Det er umulig for politiet og Kystvakten å stoppe alle som forsøker å krysse kanalen. Foto: Santiago Vergara S.
OMSTRIDT: I over tretti år har lokalbefolkningen i Calais levd med migrantstrømmen over kanalen. Noen jobber som frivillige, andre ønsker at migrantene skal forsvinne fra byen. Foto: Santiago Vergara S.

Rebin snakker gjerne, men ikke foran kamera. Han snakker ganske godt engelsk og forteller at Storbritannia er målet.

Drukningsulykken onsdag har gått sterkt inn på folk i den midlertidige leiren. Leiren ligger mellom Calais og Dunkerque. Ikke langt unna ligger Loon Plage hvor ulykkesbåten dro ut. Mange av de 27 barna, kvinnene og mennene som døde, var kurdere. Rebin er også kurder. Tross de umenneskelige forholdene i leiren er han et stort smil.

– Er du ikke redd for å reise over kanalen?

– Jeg har allerede forsøkt å krysse tre ganger. Politiet har vist oss tilbake. Jeg vil til Storbritannia. Det er farlig, men jeg kan ikke fortsette å være her. I Kurdistan er det bare fattigdom og uroligheter.

Menneskesmuglere i flere land

Han forteller at de har kontakt med menneskesmuglere over telefon, «les passeurs», som de kalles i Frankrike. Migrantene utveksler telefonnummere til ulike menneskesmuglere. Smuglerne henter dem med varebiler, gjerne tidlig om morgenen før soloppgang. Kjører dem til stranden og der venter båtene.

Nettverkene av menneskesmuglere har forgreninger til flere land; Tyskland, Belgia, Nederland og Frankrike, blant annet. Bare i år har fransk politi arrestert nesten 1.700 menneskesmuglere.

Fem ble arrestert etter ulykken onsdag. En av dem kjørte en tyskregistrert bil, og gummibåten var kjøpt i Tyskland.

Rebin forteller at han har betalt over 40.000 kroner for å krysse over kanalen, uten å lykkes. Andre betaler opp mot 300.000 kroner, men da får du også et falskt pass på kjøpet. Det gir billett inn i det britiske samfunnet.

LEIRE: Barn og voksne bor i leire rundt Calais, mens de venter på å bli fraktet over kanalen Foto: Santiago Vergara / TV 2.
TELT: Nyankomne migranter får telt som de kan overnatte i. Vinden og været kan være røft i Calais. Foto: Santiago Vergara S.
VARME: Noen finner brukte paller som kan brukes til å tenne opp et bål, for å varme seg litt.. Foto: Santiago Vergara S.
EN KOPP TE: Migrantene kommer med sterkt sukret te til oss. Bål er eneste kokemulighet i leiren. Foto: Santiago Vergara S.

Flere barn leker rundt teltene, med leker de har fått utdelt av frivillige.

Shadan fra Irak har akkurat kommet til leiren. Med fem barn og to brødre. Et av barna klamrer seg til morens ben og gråter. Han er rundt fem år. Hun har blitt kastet ut av Tyskland etter sju år, derfor måtte hun videre. Shadan snakker gebrokkent tysk.

– Jeg vil til Storbritannia.

– Du er ikke redd for å dra?

– Jo, naturligvis. Jeg levde i Tyskland i sju år. Det var vanskelig.

Frivillige hjelper familien med å sette opp et telt.

Forsøker å tette grensen

TRAVELT: Frivillig Sylvie Desjonqueres jobber som frivillig i leiren. Hun forteller at migrantene har det travelt før vinteren setter inn. Menneskesmuglere presser også på. Foto: Santiago Vergara / TV 2
MINIMUM: Det er satt opp et minimum av sanitære innstallasjoner i leiren. Staten er fraværende, det er kun frivillige som hjelper migranter i leiren. Foto: Santiago Vergara S.
FLERE SPRÅK: Instruksjonene for dusjing er satt opp på flere språk. Tegningen taler et tydelig språk. Foto: Santiago Vergara S.

Sylvie Desjonqueres skiller seg ut i leiren, hvor de fleste er unge menn fra Afghanistan og Irak. En godt voksen kvinne med grått hår og knallrød anarokk.

Hun er en fransk frivillig som har hjulpet migranter de siste 30 årene. For kryssing av kanalen er ikke noe nytt. Hun forteller at det eneste folk tenker på her er å komme seg opp i en gummibåt og ut på den tre mil lange ferden.

– Det kommer til å være farlig. Vinteren er på vei, derfor har de det travelt. Menneskesmuglere presser på også, sier Sylvie.

Noen migranter gjemmer seg i sanddynene, blir vi fortalt. Over sirkler helikoptre. De siste årene er sikkerheten kraftig bygd ut i dette området.

Droner, kameraer og grensepoliti skal hindre migrantene i å legge ut på havet. Ofte legger 10-20 båter ut samtidig. Det er umulig for politiet å stoppe alle. Mange slipper gjennom. Over 7.800 mennesker er reddet fra forliste gummibåter bare i år.

DER FREMME: Det er ikke langt, men det er farlig. Storbritannia ligger bare et 30-talls kilometer unna. Foto: Santiago Vergara / TV 2
POLITI: Grensepolitiet patruljerer strendene og ødelegger båter og motorer, hvis de finner dem. Men de klarer ikke stoppe alle. Foto: Santiago Vergara S.

– Det har aldri vært strengere grensetiltak enn i dag. Og det har aldri vært flere mennesker som har krysset over enn i 2021, sier Sylvie oppgitt.

Over 30 000 migranter har lagt fra land på den franske siden hittil i år.

Med en firehjuls-trekker kjører Yohan Minet bortover Mireaux-stranden, en av stedene hvor båtene drar ut ifra. På lasteplanet ligger fire store båtmotorer. Han og kollegene rydder rutinemessig opp etter menneskesmuglerne. Ødelagte båtmotorer og gummibåter, som ligger igjen på stranden. Oppe i en ødelagt båt ligger en blå kam i sølevannet, en påminnelse om at det er mennesker det handler om.

– Det er dyrt utstyr. Problemet er at båtene er så overbelastede, så motorene ikke klarer å trekke. Og med de sterke strømmene, så er det virkelig farlig.

RYDDER: Yohan Minet jobber for nasjonalparken, som sanddynene er en del av. Jobben består blant annet av å rydde etter menneskesmuglerne. Foto: Santiago Vergara / TV 2
ETTERLATES: Ødelagte båtmotorer legges igjen på stranden. Foto: Santiago Vergara S.
SPOR: På stranden finner du spor etter menneskesmuglerne. Etterlatte og ødelagte båter og motorer. Foto: Santiago Vergara S.

– Hva tenker du når du ser alt dette?

– Det er en menneskelig tragedie, etter min mening. Folk forlater krigsherjede hjemland for å nå drømmen om England.

Været er ofte røft på denne kysten. Det er under 17 grader i vannet. I tillegg er kanalen en av verdens travleste skipsleder. Å legge ut på ferden er farefullt, men likevel tar tusenvis av mennesker sjansen – hver eneste uke.