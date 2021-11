Omstridt overgrepssak for retten – slipper å forklare seg om oppsiktsvekkende anklager

Maxwell sitter fengslet i New York i påvente av rettssaken der hun er anklaget for å ha hjulpet sin tidligere partner, avdøde Jeffrey Epstein, med å rekruttere og misbruke unge jenter.

Noen av de mest oppsiktsvekkende anklagene mot Epstein og Maxwell har kommet fra Giuffre. Hun hevder de to fløy henne verden rundt da hun var 17 og 18 år for å ha sex med milliardærer, kongelige, politikere og statsledere.

Likevel ser det ikke ut til at Giuffre vil få noen rolle i saken mot Maxwell, som begynner mandag. Amerikansk påtalemyndighet har valgt å ikke tiltale henne for lovbrudd knyttet til Giuffre. Det er heller ikke ventet at Giuffre vil bli innkalt som vitne.

Epstein tok livet sitt i fengsel i 2019 mens han ventet på å bli stilt for retten for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

Fokuserer på andre

David Weinstein, en tidligere føderal statsadvokat som ikke er involvert i saken, sier det bare ville ha komplisert saken unødvendig hvis man hadde inkludert Giuffres anklager i rettssaken.

– Det er ingen grunn til å gi forsvarerne noe som gjør at de kan så rimelig tvil, sier Weinstein.

I stedet vil påtalemyndigheten rette fokuset mot fire andre kvinner som sier de ble rekruttert av Maxwell som tenåringer for å bli misbrukt av Epstein.

ANKLAGER: Virginia Giuffre har anklaget både Jeffrey Epstein og Prins Andrew for alvorlige overgrep. Foto: Bebeto Matthews

Ingen av dem har beskrevet den samme typen overgrep, begått av mektige kjente menn, som Giuffre har fortalt om i intervjuer og rettsdokumenter.

Giuffre hevder blant annet å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av Storbritannias prins Andrew. Han har gjentatte ganger avvist beskyldningene.

Oppga feil opplysninger

Opptak, vitner og bilder underbygger flere deler av Giuffres beretning om tiden med Epstein. Men hun har også erkjent at hun tidligere har oppgitt noen feilaktige nøkkelopplysninger.

Dersom påtalemyndigheten hadde tatt med anklagene mot Maxwell, Andrew eller noen andre basert på Giuffres påstander, ville hun sannsynligvis blitt konfrontert med uregelmessighetene i forklaringene sine.

For eksempel hevdet hun tidligere at hun var 15 år gammel da Maxwell først oppdaget henne da hun jobbet på et spa på klubben til tidligere president Donald Trump, og at hun da ble ansatt som Epsteins massør. Hun forklarer i detalj i sin egen bok om at hun feiret 16-årsdagen sin på Epsteins eiendom på Jomfruøyene.

Dette viste seg å ikke stemme. Ansettelsespapirer viser at hun ikke jobbet på klubben før sommeren hun fylte 17 år. Giuffre forklaring er at hun rett og slett husket feil.

Det har igjen ført til en ordkrig mellom flere av de involverte.

Traumer

Giuffre har hele veien holdt fast ved sine anklager og gjentatte ganger vært villig til å prøve å bevise dem i sivile rettssaker.

I et intervju med TV-stasjonen NBC i 2019 forklarte hun de tidligere feilaktige opplysningene med traumene det forårsaker å måtte tenke tilbake på hendelsene.

DØDE: Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si, kort tid før rettssaken mot ham skulle begynne. Foto: AP

– Når du blir misbrukt, vet du hvem overgriperen din er, sa hun.

– Jeg har kanskje ikke husket alle datoene riktig. Jeg har kanskje ikke husket tidspunktene riktig, men jeg kjenner ansiktene deres, og jeg vet hva de har gjort mot meg, sa hun videre.

Epstein-skandalen startet i 2005 da han ble arrestert i Florida og anklaget for å ha betalt en 14 år gammel jente for sex.

Politiet identifiserte da flere mindreårige jenter som ble betalt for å utføre seksuelle handlinger, men i 2008 ble etterforskningen stanset. Påtalemyndigheten tillot Epstein å erkjenne seg skyldig i å ha anskaffet en person under 18 år til prostitusjon. Han sonet 13 måneder i fengsel.

En rekke kvinner saksøkte Epstein, men Giuffres søksmål i 2009 var annerledes. Der hevdet hun at Epstein presset henne til å ha sex med flere menn, inkludert kongelige, politikere og forretningsmenn.

Eksplosivt intervju

Hun identifiserte ikke mennene før i 2011, da den britiske avisen Daily Mail betalte henne 160.000 dollar for et intervju.

Der beskriver hun et møte med prins Andrew under en tur til London med Epstein i 2001. Hun ga avisen et bilde av seg selv sammen med prinsen i London.

EKSPONERT: Prins Andrew har vært i hardt vær etter overgrepsanklagene mot ham. Foto: AP

Daily Mail skrev at hun og prins Andrew danset sammen på en nattklubb, men la til at det ikke var noe som tydet på at det var seksuell kontakt mellom henne og prins Andrew.

Noen år senere fortalte Giuffres at hun hadde sagt til avisen at hun hadde hatt sex med prins Andrew, men at avisens advokater ikke ville at de skulle publisere dette.

Mens prinsen avviser anklagene, er det ingen tvil om at Giuffre ble rekruttert inn i Epsteins verden, skriver nyhetsbyrået AP.

Vitner, inkludert Epsteins ansatte og piloten hans, har sagt at de så henne regelmessig sammen med Maxwell og Epstein. I tillegg er det bevist at Giuffre fikk pass i begynnelsen av 2001 for å reise til London, og at hun regelmessig fløy på Epsteins jetfly.

I mai 2001 viser fotografier at hun deltok i bursdagsfesten til modell Naomi Campbell sammen med Epstein i Frankrike.

Ønsker avhør

Myndighetene i USA har vist stor interesse for Giuffres anklager. I 2011 fløy FBI-agenter til Australia for å høre hva Giuffre hadde å fortelle.

Påtalemyndigheten i USA har også gjentatte ganger spurt om prins Andrew vil la seg avhøre. Det har han så langt ikke gjort.

Prins Andrew, som er nest yngste sønn av dronning Elizabeth, har gjentatte ganger benektet Giuffres anklager.

Han gjorde blant annet dette under et intervju med BBC i 2019. Han bekreftet at han tilbrakte tid med Epstein, men kunne ikke huske å ha møtt Giuffre, trass i at det fins bilder av de to sammen.

Som tilsvar på Giuffres forklaringer om at han svettet voldsomt da de danset på en nattklubb, sa han at han har en medisinsk tilstand som gjør det umulig for ham å svette.

Giuffres saksøkte prins Andrew tidligere i år for tre overgrep hun hevder at han begikk. Prinsen har i dag ingen offentlig rolle etter at han frasa seg alle offentlige oppdrag i etterkant av intervjuet i 2019.

