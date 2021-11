Rikke ble oppdaget av svensk stjerneklubb som 14-åring - nå spiller hun i verdens beste serie

Rikke Ingebrigtsli Hansen er bare 21 år gammel, men allerede en av Norges beste innebandyspillere. For to år siden dro hun til Sverige for å spille for verdens neste beste klubb, i verdens aller beste serie.

De fleste av oss kjenner sannsynligvis innebandy best fra gymsalen på ungdomsskolen. Men for Rikke Ingebrigtsli Hansen er innebandy noe av det viktigste i verden.

– Det betyr jo alt for meg. Det er det jeg ofrer alt for å drive med.

21-åringen kommer opprinnelig fra Manglerud i Oslo, men bor nå i Gøteborg der hun spiller for topplaget Pixbo Wallenstam i verdens beste innebandyserie, nemlig svenske Superligaen.

BESTE SPILLER: Da Rikke spilte A-VM for Norge i 2019 ble hun kåret til Norges beste spiller ved to anledninger, Nå er hun klar for ny innsats for det norske landslaget under VM i Uppsala. Foto: Norges Bandyforbund

Ofret fotball for innebandy

Hun har alltid hatt et talent for idrett, og drev med både fotball og innebandy gjennom hele oppveksten. Da hun til slutt måtte velge hvilken idrett hun ville satse på, var hun ikke i tvil om hva som var det riktige valget.

– Det var jo innebandyen jeg synes var morsomst å drive med, så det var ikke egentlig et vanskelig valg. Så da sluttet jeg på både kretslaget og klubblaget i fotball, og satset alt på innebandyen, forteller Rikke.

–Selvfølgelig, hvis man skal tenke på hva det går an å leve av og sånn så hadde fotballen vært et bedre valg, men man må jo tenke på hva man synes er morsomt også, og for meg så var det innebandy. Så da ble det det.

Oppdaget som 14-åring

Og det viste seg fort at det ikke var et dumt valg. Allerede som 14-åring ble Rikke oppdaget av laglederne for svenske PIxbo Wallenstrøm under en treningscamp. Siden da holdt de kontakten med det norske talentet.

– Det føltes jo veldig profesjonelt. Og det var kult å føle at noe virkelig ville ha deg. Og så er jo innebandy noe helt annet i Sverige enn i Norge.

Rikke forteller at en seriekamp gjerne kan ha 500-1000 tilskuere, mens under cupfinalene kan det være hele 14 000 ivrige tilskuere på tribunene.

– Så er jo innebandy faktisk en av Sveriges største idretter da, ved siden av fotball og hockey, legger hun til.

– Følte meg ikke helt klar

Pixbo Wallenstam er regnet som verdens nest beste innebandylag på kvinnesiden. Rikke har nå spilt for klubben i litt over to år, men den svenske proffkarrieren kunne fort ha startet enda tidligere.

TALENT: Rikke har alltid hatt et talent for idrett, men forteller at hun også har jobbet hardt for å utvikle seg mest mulig. Foto: Norges Bandyforbund

Først vurderte hun nemlig å flytte til Sverige allerede etter ungdomskolen, og ta videregående der borte mens hun satset på innebandyen.

– Men så endte det opp med at jeg ikke følte meg helt klar. Jeg var jo veldig ung, sier 21-åringen, og legger til at hun er glad for at hun ikke forhastet seg.

De tre årene på videregående gikk i stedet med til å spille for Tunet i den den norske eliteserien, der Manglerud-jenta virkelig bemerket seg. Blant annet ble hun kåret til årets spiller i sesongen 2018/2019.

– VM er noe av det største du kan oppleve

Når det nå er klart for VM i innebandy er det norske stjerneskuddet en selvskreven del av troppen som drar av gårde til Uppsala for å representere Norge.

I forrige VM gikk det ikke helt veien da det norske landslaget tapte for Latvia i kampen om en plass i kvartfinalen. Dermed ble det plasseringsspill og Norge endte på en 9. plass.

Men Rikke har tro på bedre resultater i år.

– Vi har et godt lag, så jeg tror absolutt vi kan nå ganske langt. Men uansett gleder jeg mer bare masse til å spille. VM er liksom noe av det største du kan oppleve som innebandyspiller, avslutter hun.